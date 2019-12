Rablógyilkosság miatt tartóztattak le egy kiskorút

A 18 éves lányt a New York-i Columbia Egyetem közelében levő Morningside Parkban szerda este rablási szándékkal támadták meg. Késsel többször megszúrták, miközben három támadójával küzdött. A helyi rendőrség vezető nyomozója, Rodney Harrison elmondta: az egyik támadó rántott kést. Az elkövetőt a helyszínről történő menekülése közben egy biztonsági őr látta meg és értesítette a rendőrséget – írja a USA Today.

A 13-year-old boy has been arrested in the stabbing death of New York college student. https://t.co/6EyzClnJhS pic.twitter.com/orOTc9f3iL

— USA TODAY (@USATODAY) December 15, 2019