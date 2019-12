Kiürítették a bosnyák-horvát határ közelében lévő vucjaki befogadótábort

Kiürítették a bosnyák–horvát határ közelében a hírhedt Vucjak befogadótábort. Korábban az ENSZ és az Európai Unió is felszólította erre Bosznia-Hercegovinát a rossz körülményekre hivatkozva. Ideiglenesen egy másik helyre szállították az illegális bevándorlókat, jóval messzebb az unió határától.

Nyoma sincs már a migránsoknak a vucjaki táborban. Szerdára teljesen kiürítették. csaknem hétszáz migráns hónapokig élt a táborban fűtetlen sátrakban, ivóvíz és tisztálkodási lehetőségek nélkül. A bosnyák kormány hónapok óta készült a tábor felszámolására, és az illegális bevándorlók átköltöztetésére, de mindenhol tiltakozásokba ütköztek.

A vucjaki bevándorlókat szállító buszok kedd éjjel érkeztek meg a Szarajevó közelében lévő Usivak táborába. „Ez egy nyitott tábor, míg nem határoznak másképp, így is marad, de minden szükséges biztonsági intézkedést megtettünk, hogy megvédjük a helyieket”– hangsúlyozta Stevan Jugovic, a Nemzetközi Migrációs Szervezet koordinátora.

„Most a legfontosabb, hogy mielőbb lezárjuk a keleti határt, ne legyen utánpótlás, de felkérem az illetékeseket, hogy szüneteltessék a Szarajevo–Bihács közötti vasúti forgalmat is, mert ez a másik útvonal, amin érkeznek a migránsok” – mondta Mustafa Ruznici, Una Saba Kanton miniszterelnöke. Hozzátette, elvárja Bosznia-Hercegovina vezetésétől, hogy minden kanton osztozzon a migránskérdés terhén, más kantonokba is helyezzék el őket, ne csak az Una Sana kantonban.

A vucjaki tábor kiürítésével a balkáni államban továbbra sem szűnt meg a migrációs nyomás,

nyolcezer illegális bevándorló várja Bosznia-Hercegovinában, hogy Nyugat-Európába jusson.

A szigorú horvát határőrizet miatt azonban ez nem olyan egyszerű, ezért egyre többen fordulnak Szerbia, és azon keresztül a magyar határ felé. Ezt igazolják a számok is. Míg tavaly egész évben hatezer migráns próbált átjutni a határzáron, addig az idén már több, mint tizenháromezer.

Az embercsempészek a migrációs krízis nyertesei – áll a Századvég legfrissebb elemzésében. A kutatóintézet honlapján közzétett dokumentum szerint a 2019-ben a Magyarországra érkező bevándorlók mintegy öt-nyolcmilliárd forint bevétellel gazdagították az embercsempész-hálózatokat.

Európai szinten pedig ez az összeg elérheti a 135-225 millió eurót, azaz a 44-74 milliárd forintot. Az írásban az áll, az embercsempészet láthatóan a kábítószer-csempészethez és -kereskedelemhez hasonlóan komoly üzlet, amelyben számos szereplő érdekelt, a migránsok, az embercsempészek, a korrumpálható hivatalok és a migrációt nyíltan támogató NGO-k is.

Az embercsempészek szervezettségét jól mutatja az a magyar rendőrség birtokába került kurd nyelvű videó is, amely pontról pontra mutatja be azt, merre kell menniük a bevándorlóknak ahhoz, hogy a határőröket kijátszva, illegálisan Törökországból Nyugat-Európába, azon belül is Németországba jussanak. A felvételen vajdasági települések, a magyar határzár, Budapest, valamint más települések is láthatók.

A címlapfotó illusztráció.