Az afrikai migránsok túlnyomó többsége a kontinensen marad

Az afrikai migránsok jelentős része – tízből nyolc – a kontinensen marad – mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese kedd reggel az M1-en.

Az igazgatóhelyettes elmondta, a cél az, hogy az afrikai kontinens megtartó erejét növeljék, és ehhez az Európai Uniónak segítséget kell nyújtania.

Hozzátette, az európai cégek számára lehetőséget jelenthet az unió Afrika-stratégiája. A várható afrikai beruházások hatására gazdasági növekedés jöhet, majd pedig az ottani országok társadalmi középosztályának megerősödése. Mindez azzal jár majd, hogy mind többen maradnak a kontinensen – mutatott rá.

Szólt arról is, hogy a magyar külpolitika mindeddig pragmatikusan állt hozzá a kérdéshez, vagyis a migrációt elsősorban biztonsági kérdésként kezelte. Ugyanakkor magyar részről azt is hangsúlyozták, hogy a migrációt helyben, a kibocsátó országban kell kezelni, és ezt az álláspontot egyre több uniós ország is osztja.

