Szörfdeszkával a kezében érkezett a Mikulás Ausztráliában

Különleges Mikulás-bulit tartottak Ausztráliában az ott élő magyarok. A homokos tengerparton, szörfdeszkával a kezében érkezett a Mikulás a gyerekekhez. Kék víz, majdnem fehér homok és 35-40 fok – náluk ezek a Mikulás-nap kellékei. A déli féltekén most kezdődött a nyár, úgy hogy a karácsonyt is fürdőruhában ünneplik majd – derül ki az M1 Híradójából.

Szörfdeszkával a hóna alatt érkezett a Mikulás Ausztrália egyik legszebb tengerpartjára Gold Coast-ra. Ausztráliában most tombol a nyár, a napokban 30 és 40 fok között volt a hőmérséklet Queensland államban.

A Mikulás elárult néhány kulisszatitkot is saját magáról. „Megvannak az alapok. A szakállam is fehér a bajuszom is fehér, most meg nem is vágtam le. Direkt e célból, tudtam, hogy rám kerül a sor. Nem sok ember vállalja ebben a melegben, én meg szeretem a meleget” – mondta a Mikulás.

A helyi magyar iskolába pedig már szánnal és segítőivel érkezett.Minden gyereknek jutott ajándék. Voltak, akik boldogan, mások pedig kicsit megszeppenve találkoztak a Mikulással.

Az itt élő magyarok közül sokak szerint nem lehet elfelejteni az otthoni adventi ünnepek hangulatát, ami szorosan összekapcsolódik a téli időjárással is.

A címlapfotó illusztráció.