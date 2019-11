Az afroamerikai milliárdos szerint a demokraták nem tudják legyőzni Trumpot

A demokraták jelenlegi elnökjelölt-aspiránsai nem képesek legyőzni Donald Trump amerikai elnököt a 2020-as elnökválasztáson – jelentette ki egy pénteki interjúban Robert Johnson, az afroamerikai közösség egyik vezető személyisége, a Fekete Szórakoztató Televízió (BET) alapítója, az Egyesült Államok egyik első fekete bőrű milliárdosa.

Johnson egész életében demokrata párti szavazó volt, és mint a CNBC televíziónak adott interjújában kijelentette: egyáltalán nem tetszik neki a Demokrata Párt jelenlegi irányvonala.

„Úgy gondolom, hogy az elnökjelöltségért versengő jelenlegi csapat egyik tagja sem lesz képes legyőzni Trumpot, jóllehet, a közvélemény-kutatások az ellenkezőjét sugallják” – szögezte le a milliárdos. Dicsérte Donald Trump kormányzatának gazdaságpolitikáját, kiemelve, hogy a fekete amerikaiak körében jelentős mértékben csökkent a munkanélküliség, még akkor is, ha változatlanul elmarad a fehér bőrű amerikaiak foglalkoztatottságától.

Robert Johnson, aki már többször is kifejtette véleményét ez ügyben, egyetértett több konzervatív elemzővel és politikussal, sőt Donald Trump elnökkel is abban, hogy a Demokrata Párt túlságosan is a baloldal széle felé mozdult el. „Nem látom, hogy a jelenlegi demokrata párti elnökjelölt-aspiránsok eléggé centrista álláspontot foglalnának áll, pedig szerintem a választók, köztük az afroamerikai választók jó része centrista” – fogalmazott. Hozzáfűzte: ha Donald Trump a jövő évi választásokon veszít, az csakis tőle függ majd.

A nagyvállalkozó úgy látja, hogy Trump kommentárjainak és egész retorikájának „kettős hatása” van: a demokraták erőteljesen reagálnak rá, az ő reakcióik viszont tovább erősítik az elnök támogatóinak táborát.

Johnson 2001-ben eladta a BET-et a Viacomnak, s akkor egy vagyonkezelő céget hozott létre. Kiváló anyagi helyzetéért – a The Washington Post című lap szerint – gyakran bírálták, mondván, hogy éppen emiatt nincs tisztában az afroamerikaiak valódi problémáival. A lap idézte LaTosha Brown, a Fekete Szavazók Számítanak nevű civil szervezet társalapítójának szavait még júliusban adott interjújából, amelyben az aktivista leszögezte: „Bob Johnson nem munkásember. Nem tükrözi a mi álláspontunkat, és még csak nem is képes beszélni a dolgozó osztály gondjairól.”

A címlapfotó illusztráció.