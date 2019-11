Videót tett közzé a drezdai rendőrség a műkincsrablásról

Közzétett egy részletet a hétfői drezdai ékszerrablás idején készült biztonsági kamerafelvételekből a rendőrség az interneten.

Hétfőn kora reggel törtek be Drezdában a szász választófejedelmek és királyok palotájának világhírű kincstárába. A sachsen.de oldalon közzétett, majd az ABC News által is megosztott felvételen két alak látható, kezükben zseblámpa, amint a kincstár felé haladnak. Az egyik csuklyát viselő ember fejszével addig üti az ékszeres vitrin üvegét, amíg be nem törik.

A szigorúan őrzött múzeumból felbecsülhetetlen értékű 18. századi ékszereket vittek el.

A rendőrség tanúkat keres, akik látták a betörést. Úgy vélik, többen is részt vettek a bűncselekményben.

Röviddel a történtek után egy drezdai utcában kiégett egy autó, meglehet, hogy a betörők azzal menekültek el a múzeumtól, majd felgyújtották és hátrahagyták.

A betörés előtt az épület közvetlen közelében kigyulladt egy áramelosztó állomás, aminek következtében fennakadások keletkeztek a környék áramellátásában, így az utcai világítás sem működött a bűncselekmény idején.

A három ellopott ékszergarnitúra a 18. századból való, együtt nagyjából 100 tárgyból, gyémánttal, rubinttal, zafírral díszített ékszerekből áll. A feldolgozott anyag és a tárgyak egyenkénti értéke nem kiemelkedően magas. Azonban Európában egyedülálló gyűjteményt alkotnak, együtt, garnitúraként felbecsülhetetlen értéket képviselnek – emelte ki Marion Ackermann, a drezdai szász állami műgyűjtemények (Staatliche Kunstsammlungen Dresden) főigazgatója.

A bűncselekményt elítélte Michael Kretschmer tartományi miniszterelnök, aki hangsúlyozta, hogy nem csupán az állami műtárgygyűjteményt lopták meg, hanem „minket, szászokat”.

A kincstárban olyan értékeket őriztek, amelyekért Szászország évszázadok alatt keményen megdolgozott, és nélkülük nem lehet megérteni a szász történelmet – tette hozzá a politikus.

A kincstárat Erős Ágost szász választófejedelem és lengyel király hozta létre 1723-ban. Az évszázadok során háromezernél is több műalkotás – ékszer, dísztárgy, bútor – gyűlt össze benne, és kezdettől nemcsak a műtárgyak őrzésére, hanem bemutatására, kiállítására is szolgált.

A palota és benne a kincstár a második világháború utolsó szakaszában, 1945 februárjában légitámadás következtében szinte a teljes drezdai belvárossal együtt nagyrészt romba dőlt és kiégett. A helyreállítás az ezredforduló után fejeződött be, a kincstár 2006 óta látogatható ismét.