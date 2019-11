Szinte a teljes pénzével a szegényeket segíti a világ legjobb tanára

Egy kenyai falu tanára, Peter Tabichi nyerte el az idén a pedagógusok Nobel-díjaként emlegetett egymillió dollárral járó Global Teacher Prize-t. Az életét a katolikus egyház tanai szerint élő 37 éves férfi jövedelmének 80 százalékát és a teljes pénzdíját arra fordítja, hogy segítse a kenyaiakat céljaik elérésében.

Diákok a Keriko középiskola udvarán, a kenyai Nakuru megyei Njoróban (Fotó: MTI/EPA/Daniel Irungu)

Peter Tabichi ferences rendi szerzetes, matematika–fizika szakos tanár, természettudományokat oktat középiskolásoknak egy félsivatagos vidéken fekvő falu állami iskolájában, amelynek mindössze egy számítógépe van, és az internet is nehezen elérhető. Tabichi Kiisiben született, családjában többen is tanárok, hét testvére van.

„Ez egy falusias környezetben élő közösség, amelynek tagjai olyan létesítményekhez nem férnek hozzá, mint például a bankok, kórházak. A régiót vízhiány sújtja, nehéz hozzájutni az élelemhez, és nagyon gyenge az infrastruktúra” – ismertett a környezetet a pedagógus a CNN-nek.

Az erőforrások hiánya ellenére Tabichi diákjai számos díjat nyertek és nemzetközi tanulmányi versenyeken is megmérették magukat. 2018-ban a kenyai tudományos és mérnöki vásáron keresztül mentorálta diákjait, ahol bemutattak egy eszközt, amely a siketek és vakok számára nyújt segítséget tárgyak felmérésében. Emellett hallgatói elnyerték a londoni székhelyű Royal Society of Chesmistry díját is, amiért növényekből állítottak elő villamos energiát.

„Azt látni, hogy egy diák képes ragyogni, képes a legjobb osztályzatot elérni, meg tud előzni más hallgatókat, akár nemzetközi szintre is jut, az örömet okoz” – mondta.

Az iskolában ahol tanít, nem megfelelő az internetkapcsolat, ezért Tabichi internetkávézókat látogat szabadidejében, hogy a csak online hozzáférhető tartalmakat lementve az iskolában felhasználhassa azokat.

Életcélunk, hogy többet adjunk

Tabichi hasonló körülmények között nevelkedett, elmondása szerint ez inspirálta őt arra, hogy segítse a fiatalokat.

„A hallgatók, akiket tanítok, ugyanazokkal a nehézségekkel szembesülnek, mint amelyeket én is átéltem, így emlékeztetnek ezekre a kihívásokra. A távolságra, hét kilométert sétáltam az iskolába, és azt látom, a diákjaim is erre kényszerülnek” – mondta a CNN-nek.

Középiskolájának nem volt könyvtára, és nem voltak megfelelő tanulási lehetőségek. Az otthoni körülmények szintén nehezek voltak, édesapja sokat küzdött azért, hogy mind a nyolc gyermekét megfelelő oktatásban részesítse. Tabichi az Egerton Egyetemen szerzett oktatástudományi végzettséget, jövedelmének 80 százalékát az iskolai és a közösségi projektek fejlesztéseire ajánlotta fel. Adományainak köszönhetően az iskola új osztálytermet kapott. Tervezi a víz bevezetését az épületbe, gyors wifi beszerelését és egy számítógépes terem kialakítását is.

Peter Tabichi fizikaórát tart a Keriko középiskolában, a Nakuru megyei Njoróban (Fotó: MTI/EPA/Daniel Irungu)

„Ha adsz, megszerezheted a belső örömöt. Azt a jó érzést, hogy egy nagyobb közösség részese vagy. Mindenki, akivel találkozol, a testvéred, a nővéred” – vallja.

Az adományozás iránti szeretete a katolikus vallásából ered. A testvérek cölibátust fogadnak, szerényen és engedelmesen élnek, ahogy az evangélium előírja. Tabichi ezeket az értékeket viszi magával, bárhol is jár a világban.

„Mindenki, akivel találkozol a testvéred. Egy nagy család, és azt hiszem, hogy amiket a ferences szellemiség szerint tanultam, valóban formálták személyiségem. Ez inspirál arra, hogy azt csináljam, amit csinálok, és energiát ad ahhoz, amit tanárként teszek.”

„Pax et bonum” – béke és jóság – a ferencesek jelmondata. Ez az, amit Tabichi próbál terjeszti a kenyai térségben.

A tanár azt mondta, a díjjal járó egymillió dolláros honoráriumot arra szeretné felhasználni, hogy még több diákot mentorálhasson, és megoldásokat találjon a régióban felmerülő mindennapi problémákra. Az elnyert pedagógusdíjából az osztálytermeket már újrafestették, és a vizet is bevezették az iskolában.

Tabichi azt mondja, továbbra is arra ösztönzi hallgatóit és a közösséget, hogy legyenek jobbak: „Azt üzenem az embereknek, hogy mindannyian okkal létezünk. Különös oka van annak, hogy megszülettünk, ezért különös szerepet kell betöltenünk a társadalomban.”

Tavaly a Nagy-Britannia legszegényebb családjaiból származó, különböző etnikumú gyerekeket segítő brit tanárnő, Andria Zafirakou nyerte el az egymillió dolláros pedagógusdíjat.

A címlapfotó illusztráció.