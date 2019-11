Ez lesz belőle, ha a rosszfiú szupernagyihoz próbál betörni

Egy ember kopogtatott a 82 esztendős Willie Murphy ajtaján azzal az ürüggyel, hogy mentőt szeretne hívni. Végül valóban mentőre volt szüksége.

Az idős hölgy csütörtök este éppen a lefekvéshez készülődött, amikor kopogtattak az ajtaján. Az idegen férfihang arra kérte az asszonyt, hogy engedje be a házába, mert mentőre van szüksége. Ám az idős asszony nem nyitott ajtót a férfinak, és kihívta a rendőrséget. A férfi pedig betörte az ajtót – számolt be a támadásról a Mirror.

„Már sötétedett, egyedül is vagyok és hát öreg is vagyok. De tudod mit, kemény is vagyok” – emlékezett vissza gondolataira az asszony. „Rossz házat választottál a betöréshez” – mesélte a lapnak az idős asszony, hogy vette fel a küzdelmet támadójával.

A 82 esztendős hölgy – aki korábban erőemelésben számos díjat nyert – a közelében található tárgyakkal védekezett a betörővel szemben, a saját asztalát is hozzávágta támadójához, ami el is tört. Murhphy ezután az asztal fém lábaival ütötte a betolakodót.

Ezután a konyhába rohant, ahol magához vett egy babasampont, és amikor a férfi megpróbált felkelni az arcába öntötte, miközben egy seprűvel is ütötte a földre került férfit. Időközben a Rochesterben található ingatlanhoz kiérkezett a rendőrség is.

„Mire a rendőrség kiért, a férfi már csak feküdt a padlón, jól elbántam vele” – mondta Murphy.

A férfihez a rendőröknek mentőt kellett hívniuk, hogy sérüléseit ellássák.

A címlapfotó illusztráció.