A szociáldemokraták megbüntetését látják Johannis fölényes győzelmében

A bukaresti lapok szerint nem a Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltjeként újabb mandátumot szerző Klaus Johannis jobboldali államfő győzött, hanem az utóbbi három évben kormányon lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) populista politikája szenvedett megsemmisítő vereséget a romániai elnökválasztáson.

Klaus Johannis román államfő (Fotó: MTI/AP/Vadim Ghirda)

A liberális Adevarul hasábjain hétfőn megjelent elemzésében Mircea Morariu erkölcsi jelentőséget tulajdonít annak, hogy Johannis kétszer annyi szavazatot kapott, mint szociáldemokrata ellenfele, Viorica Dancila, a PSD elnöke. Szerinte ez azt jelzi, hogy a románok nem hagyták megvesztegetni magukat. Úgy értékelte: az elítélt Liviu Dragnea kezére került PSD, a 2016-os parlamenti választások után bér- és nyugdíjemelésekkel próbálta elfogadtatni a románokkal az igazságszolgáltatás bedarálását, a teljes államapparátus elfoglalását, a választók azonban megleckéztették azokat, akik „törvénytelen háborút indítottak saját népük ellen”.

A jobboldali G4Media.ro portál főszerkesztője, Dan Tapalaga szerint a románok a szabad világhoz és Európához tartozás jogát védték meg, és azon eltökéltségük „mentette meg” őket, amellyel az utcai tüntetéseken és a szavazófülkében is kiálltak az 1989-ben visszaszerzett jogaikért. Szerinte a románok tüntetőleg hátat fordítottak annak a pártnak, amely az utóbbi években felforgatta az országot, most viszont nagy a kockázata, hogy az újraválasztott elnök „uralkodóként” fog viselkedni, hiszen minden hatalom – a kormány és a parlament is – az ölébe hullott.

Catalin Tolontan, a Libertatea című bulvárlap vezércikkírója is arra a felelősségre figyelmeztet, amely most a jobboldal vállát nyomja, hiszen szerinte nehéz lesz ígéretei szintjére emelkednie. A szerző rámutatott: a jobboldal sosem volt képes Romániában több cikluson keresztül megtartani a kormányzást, mert nem volt elég hatékony, mindig csalódást okozott.

A Digi 24 hírtelevízió által megszólaltatott Cristian Tudor Popescu publicista úgy értékelte: érettebbé váltak a román választók, „tapasztalatra tettek szert a szavazás mesterségében”. Szerinte a PSD szavazásellenes párt, a „sekély vizet szereti”, vagyis csak akkor ér el jó eredményt, ha alacsony a részvétel, mert saját, a szociális gondoskodásra szoruló, a szegénység fogságban tartott táborát mindig ki tudta hajtani az urnákhoz. Ezért „reménykeltőnek” nevezte, hogy a hideggel és a távolmaradásra biztató PSD-s „manipulációval” is dacolva sokan elmentek szavazni.

A PSD-hez közel álló Cotidianul vezércikkírója, Cornel Nistorescu titkosszolgálati beavatkozást sejt az eredmény mögött: szerinte a romániai elnökválasztás az Európai Unió döntéshozói és a titkosszolgálatok által hosszú ideje előkészített „művelet” volt. Azt írta: ezek az erők régóta dolgoztak azon, hogy az üzleti nyereség külföldre menekítését akadályozó PSD-t lejárassák, és eltávolítsák az útból azokat, akik akadályozzák számításaikat.

„A többség persze azt hiszi, hogy a demokrácia megerősítéséhez járult hozzá szavazatával, anélkül, hogy megértené: tálcán kínálja fel a Nyugatnak országa nyersanyagait és szürkeállományát” – írta Nistorescu.

A Deutsche Welle román adásának honlapján Petre Iancu az új, nyugati, modern Románia, egy „újjászülető állam” elsöprő győzelmeként üdvözölte a választás eredményét. A szerző a hazugságok bajnokának, hamis illúziók letéteményesének nevezte a PSD-t, amely lerombolta a demokrácia intézményrendszerét, lehetővé téve, hogy egy bűnözői csoport kirabolja az államot.

A külföldre űzött románok részvételi rekordjukkal csattanós választ adtak az elszenvedett megaláztatásra, a választás eredménye pedig azt jelzi, hogy az országnak gyökeres változásra van szüksége. „Ha viszont Klaus Johannis rápihen a győzelemre, az sokba fog kerülni, a számlát pedig ismét a román népnek kell majd megfizetnie” – vélekedett a Deutsche Welle publicistája.

A diaszpóra több mint 90 százaléka Johannist támogatta

A romániai elnökválasztáson részvételi rekordot döntő román diaszpóra csaknem 94 százaléka Klaus Johannis jobboldali államfő újraválasztását támogatta szociáldemokrata kihívójával, Viorica Dancila exminiszterelnökkel szemben – derült ki hétfőn, a külföldön leadott voksok 98 százalékának összesítése nyomán.

A második fordulóban több mint tízmillió román állampolgár szavazott, és minden tizedik voksot külföldön adtak le. A diaszpórában 944 ezren járultak urnához, csaknem annyian, mint a fővárosban, ahol – a pótlistára felírt 143 ezer szavazóval együtt – vasárnap 977 ezren adták le voksukat.

Dacian Ciolos volt miniszterelnök, az elnökválasztás második fordulójában Johannis mögé felsorakozott jobbközép USR-PLUS szövetség társelnöke – a diaszpóra részvételi rekordját kommentálva – a leadott szavazataik számával arányos parlamenti képviseletet sürgetett a külföldön élő románok számára. Szerinte a vasárnapi voksolás részvételi adataiból egyértelművé vált, hogy a bukaresti parlamentben a mandátumok tíz százaléka a diaszpóra képviselőit és szenátorait illeti meg.

Jelenleg a 136 tagú szenátusban két helyet, míg a 329 tagú képviselőházban 4 helyet tartanak fenn a mintegy négymilliósra becsült román diaszpóra számára. Az 1 millió 800 ezer választópolgárral rendelkező Bukarestnek ezzel szemben 13 szenátora és 29 képviselője van.

A bukaresti média szerint a külföldön élő románok a szavazófülkében vettek elégtételt a román központi és helyi államapparátusba mélyen beágyazódott, az utóbbi három évben is kormányon lévő Szociáldemokrata Párton (PSD) amiatt, hogy az otthoni reménytelenség szülőföldjük elhagyására késztette őket és azért az erőszakos karhatalmi fellépésért, amellyel a PSD-kormány feloszlatta a diaszpóra 2018 augusztus 10-i bukaresti kormányellenes tüntetését.

A központi választási bizottság által hétfő délelőtt közölt – a hazai és külföldi választókörök 99,7 százalékában leadott voksokat összesítő – részeredmények szerint a romániai elnökválasztás vasárnap lezárult második fordulójában Johannis az érvényes voksok 65,9 százalékát, míg Dancila a szavazatok 34,1 százalékát szerezte meg.