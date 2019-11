Elpusztult az utolsó szumátrai orrszarvú Malajziában

Az Iman nevű állat Borneó malajziai részén múlt ki szombaton – közölte Christine Liew, Sabah állat turisztikai, kulturális és környezetvédelmi minisztere.

A faj utolsó malajziai hímje májusban pusztult el.

Ma már alig száz példány él belőlük

A szumátrai rinocéroszok hajdan Ázsia nagy részét benépesítették, a vadon élő populációk azonban szinte teljesen kihaltak, úgy vélik, ma már alig száz példány él belőlük. A faj a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján a súlyosan veszélyeztetettek között szerepel.

Malaysia’s last Sumatran rhino Iman has died but her memory lives on. pic.twitter.com/Y2v7tcfOw7

