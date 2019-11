Tokió ismét közeledik Dél-Koreához

A japán és a dél-koreai külügyminiszter megállapodott abban, hogy Abe Sindzó japán miniszterelnök és Mun Dzse In dél-koreai elnök kétoldalú tárgyalást is folytat majd azon a kínai–japán–dél-koreai csúcson, amelyet december végén tartanak a kínai Csengtuban – jelentette be szombaton a japán külügyi tárca.