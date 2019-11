A terrorvezérek kiiktatása önmagában nem megoldás

Az elmúlt hetekben megsűrűsödtek a terrorellenes műveletek, és komoly sikereket értek el. Az Egyesült Államoknak végül sikerült végeznie Abu Bakr al-Bagdadival, az Iszlám Állam terrorhálózat vezetőjével. Halálát már többször is bejelentették, ám al-Bagdadi nem sokkal később mindig visszatért és videoüzenetben gúnyolta ki Amerikát a kudarcért. Most azonban tényleg halott. Egy izraeli akcióban pedig megölték az Iszlám Dzsihád terrorszervezet gázai vezetőjét is, Bahá Abu al-Attát. Washington szerint ez csak a kezdet volt.