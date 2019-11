Ismét engedélyezi egyes Huawei termékek exportját az Egyesült Államok

Az amerikai kereskedelmi minisztérium szerdán ismét elkezdte engedélyek kiadását egyes amerikai termékek exportjához a Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat számára. Ezt a tárca jelentette be szerda este kiadott közleményében.

Kiemelte: korlátozott számú amerikai vállalatnak és „csak az amerikai nemzetbiztonságra és az Egyesült Államok külpolitikai érdekeire nem nagy kockázatot jelentő” termékekre ad ki exportengedélyeket.

A tárca nem ismertetett további részleteket: sem az érintett cégek és árucikkek számáról, sem a nevükről.

Amerikai lapértesülések szerint mintegy háromszáz exportengedély-kérelmet adtak be, ezeknek körülbelül a felét fogadta be a minisztérium, és a befogadott kérelmeknek is csak az 50 százalékát bírálta el pozitívan.

A The Wall Street Journal című lap úgy tudja, hogy a tárca mobiltelefon-alkatrészek és általában nem elektronikus alkatrészek exportját engedélyezte.

Az amerikai kormányzat májusban rendelt el exporttilalmat a Huaweinek szállítandó amerikai portékákra. Az indoklás szerint olyan árucikkek kerültek tiltólistára, amelyeknek exportja veszélyeztette az amerikai nemzetbiztonságot. Donald Trump amerikai elnök azonban már júniusban jelezte, hogy fontolgatja egyes árucikkek exporttilalmának feloldását.

Elemzők a mostani döntést az amerikai kormányzat Pekingnek tett gesztusaként értékelik az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások közepette.

Donald Trump szerdán az Apple texasi összeszerelő üzemében tett látogatásakor – amelyen jelen volt Tim Cook vezérigazgató is – azt mondta: gondolkodik rajta, hogy a kormányzat a cég termékeit mentesítse a Kínába exportált termékek megemelt vámtarifája alól.

