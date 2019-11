Háromszáz migránst mentettek ki a líbiai partoknál

Az SOS Méditerranée nevű civil szervezet közlése szerint az Ocean Viking nevű hajója több mint 90 embert emelt fedélzetére egy gumicsónakról a nemzetközi vizeken, mintegy 150 kilométerre a líbiai partoktól.

„A túlélők beszámolója szerint a csónak kedd este hagyta el a líbiai al-Homsz kikötővárosát” – jelentette az Ocean Vikinget az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nevű civil szervezettel közösen működtető SOS Méditerranée egy közleményben.

„Szinte bizonyosan mindenki meghalt volna a fedélzeten, ha az Ocean Viking nem lett volna a környéken vagy nem tudta volna őket megmenteni” – tette hozzá.

A csütörtöki műveletet megelőzően az SOS Méditerranée arról számolt be egy Twitter-bejegyzésben, hogy az Ocean Viking fedélzetén négy várandós nő és 42 gyerek, köztük hat, 12 év alatti gyerek is van.

UPDATE: Of the total 125 survivors onboard #OceanViking, 42 are children under the age of 18. Six are very young – below the age of 12 – including four infants under the age of just five years old. 88 per cent of these children are traveling alone, without a parent or guardian. pic.twitter.com/c30l7ISPHW

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) November 21, 2019