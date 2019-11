Fillérekért éjszakázhat Japánban, aki elfogadja a hotel különös feltételt

A különös ötlet a tulajdonos unokájában, a 27 éves Inoue Tecujában merült fel, mikor azon gondolkodott, hogyan tudná felvirágoztatni a családi vállalkozást – olvasható a CNN cikkében.

Miután megszállt náluk egy népszerű brit YouTube-videó-készítő, aki az ott töltött idejének nagy részét élőben közvetítette rajongóinak, a tulajdonos kapott az ötleten, hogy felhasználhatná az internet nyújtotta lehetőségeket.

Guests are permitted to turn the lights off, and the bathroom area is out of camera range. But besides that, everything gets streamed. https://t.co/eJeD8K73UX

— CNN International (@cnni) November 20, 2019