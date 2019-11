Elkezdődött a szerződéskötés a Székelyföldi Gazdaságfejlesztő Program nyertes pályázóival

Elkezdődött a magyar állam által finanszírozott Székelyföldi Gazdaságfejlesztő Program nyertes pályázóival a támogatási szerződések aláírása – tájékoztatta az MTI-t Kozma Mónika, a programot lebonyolító Pro Economica Alapítvány ügyvezetője.

Amint az ügyvezető elmondta: a Hargita megyei pályázókkal hétfőn Gyergyóditróban indították az aláírási alkalmak sorozatát, a Maros megyei szerződéskötések sorozata csütörtökön Dédán, a Kovászna megyeieké pedig pénteken Bodokon indul. Hozzátette: összesen harminc helyszínre szerveznek aláírási alkalmakat, a nyertes pályázókat elektronikus levélben vagy sms-ben értesítették arról, hogy hova várják őket a szerződéskötésre.

Kozma Mónika elmondta: 5293 benyújtott pályázatból 4986 pályázatra ítéltek mezőgazdasági támogatást. A támogatottak 80 százaléka természetes személy, 20 százaléka cég. A program teljes költségvetése 19,9 milliárd forint. A székelyföldi gazdálkodók 25 százalékos önrész biztosításával legfeljebb 15 ezer eurós (mintegy 5 millió forint) támogatásra pályázhattak.

A támogatottakra az a feladat hárul, hogy a szerződés aláírása után rendeljék meg a beszállítótól a megpályázott eszközt, fizessék ki a vállalt önrészt, és az alapítványhoz intézett kifizetési kérelmet a vásárlási dokumentumokkal együtt töltsék fel az alapítvány online felületére. Az alapítvány képviselői ellenőrzik az iratokat, és ha mindent rendben találnak, egyenesen a beszállítónak utalják át a támogatást a kiválasztott eszköz megvásárlására. Hozzátette: a szerződés értelmében a gazdák 2020. január 31-ig nyújthatják be a kifizetési kérelmet. A kifizetések folyamatosan történnek, és február végéig be is fejeződnek.

Kozma Mónika arra is kitért, hogy a dédai helyszínen arra számítanak, hogy viszonylag sok román pályázóval is szerződést köthetnek. Őket a helyi román anyanyelvű polgármester is segítette abban, hogy hozzájussanak a magyar állam támogatásához. A feltétel csupán annyi volt, hogy magyarul kellett kitöltetniük a pályázati íveket. Ehhez általában magyar pályázatírók segítségét igényelték. Az ügyvezető az MTI kérdésére kijelentette: nem készítenek kimutatást a pályázók nemzetiségi hovatartozásáról, számukra is csak a szerződés aláírása pillanatában derül ki, hogy a támogatott beszél-e magyarul.

