Örökbe fogadták az egyetlen barna óriáspandát

Örökbe fogadták a világ egyetlen, fogságban élő barna óriáspandáját. Az ünnepélyes ceremóniára szerdán került sor a Csinling óriáspanda kutató- és szaporítóközpontban, a kínai Sanhszi tartományban.

Despite, or maybe because, of his unique color, the world’s only captive brown giant panda, Qizai, is adopted! https://t.co/Yj2EuUSaEV pic.twitter.com/9iE6bgIHc7

— China Xinhua News (@XHNews) November 20, 2019