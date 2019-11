Felújított székelyföldi óvodákat adtak át

A magyar állam támogatásával felújított óvodákat adott át szerdán Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a székelyföldi Baróton és Málnásfürdőn. Az óvodafelújításokban a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) volt a magyar állam erdélyi partnere.

A rendezvények után Potápi Árpád János az MTI-nek telefonon elmondta: a baróti Cimbora óvoda tetőszigetelését, nyílászáróinak a cseréjét, külső színezését 15 millió forinttal támogatta a magyar állam, de a beruházás összege ennél lényegesen magasabb volt, mert a helyi önkormányzat is hozzátette a maga részét, és a szülők is önkéntes munkával járultak hozzá az óvodafelújításhoz.

„Az erdővidéki kisváros apraja-nagyja összefogott azért, hogy a hét csoportban tanuló 170 óvodás gyerek vonzó környezetben, jó körülmények között töltse a hétköznapjait” – fogalmazott az államtitkár.

A politikus szerint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program a magyarországi hasonló fejlesztésekkel párhuzamosan zajlik, és azért tartja a magyar kormányzat rendkívül fontosnak, mert a gyerekek életének abban a szakaszában nyújt segítséget, amelyikben elkezdődik a szocializációjuk.

Hozzátette: azért is fontos, hogy vonzó körülmények legyenek a magyar óvodákban, mert a gyermekek, akiket magyar óvodába íratnak be a szüleik, nagy valószínűséggel az iskolákban is a magyar nyelvű oktatást választják.

Málnásfürdőn a Tőkés József Általános Iskola tetőterének a beépítésével hoztak létre vonzó körülményeket az óvodai csoport számára. Az épület átalakítását, és az udvaron kialakított játszótér felszerelését 30 millió forinttal támogatta a magyar állam.

Amint a Kovászna megyei önkormányzat sajtóosztálya tájékoztatta az MTI-t, az átadáson felszólaló Tamás Sándor megyei önkormányzati elnök elmondta: Székelyföld lakói száz éve a román államnak fizetik az adót, és természetes lenne, hogy a magyar óvodák is román állami támogatással újuljanak meg.

Ilyen átfogó óvodafejlesztési programot azonban – amilyent a magyar állam finanszíroz – Romániában nem hirdettek. A megyei önkormányzat fejlesztési programjai révén pedig jóval kisebb összegű támogatást tudnak nyújtani.

Burus Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke a málnásfürdői óvodaavatón annak fontosságát hangsúlyozta, hogy a magyar állam óvodafejlesztési programja keretében nemcsak az épületeket újítják fel, hanem az intézmények felszereltségét is gazdagítják.