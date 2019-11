Mit hoznak a következő napok Bolíviában?

Már legalább 23-an meghaltak, több mint 700-an pedig megsebesültek Bolíviában a válság kirobbanása óta. Egy hete tart a bizonytalanság, az elnök lemondásra kényszerült, majd pár nappal később Mexikóba menekült. Az ideiglenes elnök mihamarabbi választásokat szorgalmaz.

Ha a bolíviai válság előzményeit keressük, akkor alapvetően a spanyol gyarmatosítási időszakig kell visszamenni, amikor Bolívia az egyik legnépesebb és leggazdagabb ország volt – jelentette ki Rákóczi István Dél-Amerika szakértő az M1 Ma este című műsorában. Bolíviában nagyszámban volt megtalálható az az ezüst, amely aztán a világpiacot is globálissá tette, ezért kezdték ezt annak idején illegálisan is csempészni.

Bolíviai válság (Fotó: MTI/AP/Dico Solis)

Elmondta, volt egy másik fontos kérdés is, amely még a gyarmatosítás időszakára tehető, ez pedig az indián kérdés, amelynek kezelésében egy új utópikus kísérletet jelentett az egy hete lemondott Evo Morales bolíviai elnök is,

hiszen ő volt az első indián elnök Bolíviában.

Rákóczi István véleménye szerint az elmúlt napok eseményei patthelyzethez vezettek Bolíviában, amelyet politikai vákuumnak is lehet nevezni. Megjegyezte, Latin-Amerika alapvetően egy blokkosodó, ideológiájában szinte hidegháborús területnek számít – tette hozzá.



Arról is beszélt, hogy az elnök nagyon nehezen szabadult meg a hatalomtól, hiszen még a lemondását megelőzően is azon dolgozott, hogyan tudná ezt a hatalmat még jobban megerősíteni. Bár azt mondta, nem kizárt, hogy visszatér Mexikóból, Morales egy viszonylag nagy legitimitású, populista politikus, akinek már kezdenek kidőlni baloldali „barátai”.

Alkotmánytiprás

Mint mondta, Morales elnökségét tekintve gyakorlatilag alkotmánytiprásról is lehet beszélni, hiszen az alkotmány úgy rendelkezik, hogy egy elnök folyamatosan csak két ciklust vihet végig, Moralesnek azonban ez már a harmadik elnöki ciklusa volt. E mellett az a népszavazás is megbukott, ahol a bolíviai elnök ezt megpróbálta felülírni – jegyezte meg.

Jeanine Ánez, Bolívia ideiglenes elnöke (Fotó: MTI/AP/Juan Karita)

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy október 20-án úgy kiáltotta ki magát győztesnek, hogy az Amerikai Államok Szervezetének megfigyelői

választási csalással vádolták meg.

A szakértő szerint is elég ritka, hogy választások idején hirtelen nagy áramszünet keletkezik, majd egy idegen szervvel próbálják meg feldolgozni a választási eredményeket.

Jeanine Ánez, Bolívia átmeneti elnöke most arra törekszik, hogy megszilárdítsa saját helyzetét, csütörtökre pedig már a választásokat is kiírta. Azt azonban el kell mondani, hogy személyében egy fiatal hölgyről van szó, aki úgy ragadta meg a hatalmat, amely nem teljes mértékben tekinthető minden vonatkozásában legitimnek – fogalmazott Rákóczi István, hozzátéve, gyakorlatilag ugyanis lemondott mindenki, aki a hierarchiában követhette volna Moralest.

Hogyan alakul a bolíviai helyzet?

A helyiek abban bíznak, hogy a következő napok és a csütörtökre kiírt választások az utcai harcok beszüntetését eredményezik, de van egy pesszimista irányvonala is a bolíviai helyzet alakulásának. Sokak szerint ugyanis Morales valamilyen módon visszatér, és megpróbálja magát újra hatalomra juttatni. De arról is vannak hírek, hogy kihívója, a konzervatív Carlos Mesa konszolidálhatja a hatalmat, de az is elképzelhető, hogy

a hadseregnek kell majd beavatkozni.

Bolíviában október 20-án tartottak elnökválasztást, amely után ismét a 2006 óta hatalmon lévő Evo Morales lett az elnök. A dél-amerikai ország sok állampolgára és a washingtoni székhelyű Amerikai Államok Szervezete (AÁSZ) azonban kétségbe vonta a választások tisztaságát, s az AÁSZ egy sor szabálytalanságot tárt fel.

Az országban elharapódzó elégedetlenség nyomán a katonaság is elpártolt Moralestől, aki vasárnap este benyújtotta lemondását, és azóta már megérkezett Mexikóba, amely politikai menedékjogot kínált neki.