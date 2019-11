Kilométereket úszhattak a tengeren a szökőártól elsodort tehenek

Az áradások többtucat lovat és tehenet sodortak ki a tengerre a partvidéken, melyek közül nagy meglepetésre megtaláltak három állatot a észak-karolinai Cape Lookout National Seashore partjainál, kilométerekre Cedar Islandtől, ahol tartották őket. A tehenek mintegy nyolc kilométert úsztak az óceánban, míg a zátonyos partszakaszon sikerült kimenekülniük a szárazföldre. Az állatokra a gondozójuk, Woody Hancock ismert rá – olvasható a The New York Times cikkében.

3 cows that were swept out to sea during Hurricane Dorian have been found alive on the Outer Banks in North Carolina. Officials said they believe the cows arrived by swimming at least 2 miles to Cape Lookout National Seashore park. https://t.co/onE16YPp7U

— The New York Times (@nytimes) November 14, 2019