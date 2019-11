Fizetős lesz Szardínia egyik legszebb strandja

Szardínia egyik legszebb tengerpartját nyaranta több ezer turista látogatja. Jövő nyártól azonban belépődíjat kell fizessenek azok, akik a partszakaszon akarnak pihenni. Ezzel az intézkedéssel szeretnék a helyi hatóságok csökkenti turisták által okozott károkat.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/AAP/Kelly Barnes)

Hamarosan fizetniük kell a turistáknak, ha Szardínia egyik legszebb tengerpartján, a La Pelosán szeretnének nyaralni. A helyi hatóságok ezzel az intézkedéssel a turistainvázió okozta természeti károkat szeretnék csökkenteni – olvasható a The Guardian cikkében.

La Pelosa egy fehér homokos tengerpart Szardínia északnyugati részén, Stintinóban. A mennyország kapujának is nevezett partszakasz nyaranta turisták ezreit vonzza. Azonban számos kutatás bizonyítja, hogy a nyaraló tömeg súlyos károkkal fenyegeti a partszakasz ökoszisztémáját. Ez késztette, Antonio Dianát, Stintino település polgármesterét, hogy korlátozásokat vessen be. Jövő nyártól naponta csak ezerötszáz turista tartózkodhat egyszerre La Pelosa strandján, illetve belépési díjat is kell fizetniük.

Antonio Diana a hétfőn tartott megbeszélésen elmondta, a szigorítás bevezetését „próbaüzem” előzi meg. Hozzátette, a díjból befolyt pénz hozzájárulna a strand felügyeletének és karbantartásának fizetéséhez.

A Guardian cikkéből kiderül, hogy a La Pelosa strandról a kereskedőket már hosszabb ideje kitiltották. Tilos a dohányzás is, ahogy a strandtáskák és törülközők használata. A hatóságok azért tartották fontosnak a strandtáskák és törülközők használatának betiltását, mert a turisták több esetben is „loptak” a part fehér homokjából.

Olaszország több népszerű turistahelyén is belépési díjat vezetnek be a túlzsúfoltság elkerülése érdekében.

A címlapfotó illusztráció.