Feddhetetlen a magyar uniós biztosjelölt

A jogi bizottság kedden hallgatja meg a biztosjelölteket, majd csütörtökön a portfólióknak megfelelő szakbizottságok háromórás kérdezz-felelek vitában győződnek meg a jelölt felkészültségéről. A szakértők úgy gondolják a bizottság tagjai nem fognak kardoskodni, és elfogadják az új biztosjelölteket.

Várhelyi Olivér (Fotó:MTI/Európai Tanács/Christos Dogas)

November elsején kellett volna munkába állnia az új Európai Bizottságnak, de úgy tűnik a határidő tolódik, mivel a francia, a román és a magyar biztosjelöltet meg kell hallgatni az Európai Parlament jogi bizottságának, mely az esetleges összeférhetetlenségi okokat vizsgálja. A határidő csúszását az is eredményezi, hogy az Egyesült Királyság biztosjelöltjét London még nem nevezte meg.

A jogi bizottság kedden hallgatja meg a biztosjelölteket, majd csütörtökön a portfólióknak megfelelő szakbizottságok háromórás kérdezz-felelek vitában győződnek meg a jelölt felkészültségéről.

Nagy valószínűség szerint a mostani jelölteket alkalmasnak találja a szakbizottság

Most már ki lehet jelenteni, hogy a jogi bizottságban nem fognak gáncsoskodni, hiszen egy újabb „visszadobás” már túlzott politikai problémát okozna – mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1 Szemtől szemben című műsorában. Véleménye szerint az előző szakbizottságokban is azért buktak el a jelöltek,

mert politikai viták, hatalmi alkuk zajlottak a háttérben.

Kiemelte: az első fordulóban a hatalmi alkuk már lezajlottak, hiszen a baloldalról, a liberálisoktól és a néppártból is kiesett egy-egy jelölt.



Deák Dániel arra hívja fel a figyelmet, hogy a csütörtöki szakbizottsági meghallgatáson a nagy kérdés, hogy a jelöltek megszerzik-e a kétharmados többséget. Ha most sem sikerül elérniük a jelölteknek, akkor tovább húzódik az Európai Bizottság megalakulása.

Kiemelte, ebben az esetben egy újabb meghallgatásra kerül majd sor, ahonnan a jelöltek már egy egyszerű többséggel is alkalmasak lehetnek pozíciójuk betöltésére. Éppen ezért Deák Dániel úgy véli, a bizottságok most már nem fognak kardoskodni.

Most először alkalmazzák a összeférhetetlenségi szűrőt

Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője szerint példátlan lenne az unió történetében, hogy egy tagállam jelöltjét

másodjára is elutasítsák a meghallgatásokon.

Hozzátette, 2017-ben hozták meg a szabálymódosítást, ami lehetővé teszi, hogy pénzügyi érdekeltségek és összeférhetetlenség miatt is vizsgálják a biztosokat. Az idei meghallgatásokon alkalmazták először ezt a szűrőt, ami egyértelműen politikai okok miatt került be a szabályok közé.

Deák Dániel szerint „az összeférhetetlenség hangsúlyozása Trócsányi László estében egyértelműen politikai mondvacsinált ok volt”. Hozzátette, a magyar joggyakorlatban is létezik az összeférhetetlenség az országgyűlési képviselők esetében, de ha a képviselőjelöltek megszüntetik az összeférhetetlenség okát, akkor megszűnik az akadály, és betölthetik tisztségüket. Hangsúlyozta, ebből is látszik, hogy a magyar jelölt visszautasításának hátterében politikai okok húzódtak.

A bizottság tagjai kettős mércét alkalmaztak

Kiemelte, a spanyol jelölt esetében is lehetett volna összeférhetetlenségi okot találni, hiszen nagyon sok gazdasági érdekeltsége van. Mivel az elutasítás az esetében nem történt meg, bebizonyosodott, hogy a bizottság tagjai kettős mércét alkalmaztak. Véleménye szerint a politikai pártcsaládok közötti harcokból fakad az,

hogy több ország biztosjelöltjét is elutasították,

hiszen minden egyes pártcsaládból visszadobtak egy-egy jelöltet.

Párkányi Eszter szerint egészen abszurd, hogy a franciák első jelöltjét nem pénzügyi vagy egyéb összeférhetetlenségi ok miatt utasították el, mivel, amikor értesült arról, hogy biztosnak jelölték, épp egy rendőrségi kihallgatáson ült korrupciós ügyei miatt.

Hozzátette, a franciák új jelöltje sem teljesen feddhetetlen, hiszen egy nagy cég vezetője volt, de esetében elhiszi a bizottság, hogy most már teljesen független, és egyetlen szál sem fűzi a volt cégéhez.

„A magyar jelölt, Várhelyi Olivér azonban feddhetetlen, jogi szempontból nem lehet támadni” – mondta Deák Dániel. Hozzátette, több évtizede az unió különböző intézményeiben szolgál, emellett a magyar aktuális belpolitikához sincs köze, vagyis a mostani jelölt esetében minden olyan tényező ki van zárva, ami Trócsányi László biztosi elutasítását eredményezte.

A magyar biztosnak szánt bővítés- és szomszédságpolitikai portfóliót Párkányi Eszter nem csak a nyugat-balkáni országok integrációja szempontjából nevezte fontosnak. A Brexit után ugyanis a szomszédságpolitikába az Egyesült Királyság is beletartozhat majd, nem beszélve Ukrajnáról és Törökországról – mondta.