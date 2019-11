Párttá alakult a Horvát Szuverenisták platformja

Horvát Szuverenisták néven párttá alakult a hétvégén a kereszténydemokrata Hrast politikai szerveződés, a Horvát Konzervatív Párt (HKS), valamint az Igazság az isztanbuli egyezményről és a Horvát Bástya nevet viselő civil szervezet korábban ezen a néven megalakult közös platformja – közölte a helyi sajtó hétfőn.

„Tekintettel arra, hogy olyan gondolatokat és politikai megközelítéseket képviselünk, amelyek a horvát emberek nagy része számára rendkívül fontosak, hisszük abban, hogy sokkal jobb eredmény tudunk majd elérni az általános parlamenti választásokon, mint amilyet az európai parlamenti választásokon elértünk” – írta közleményében az újonnan megalakult párt.

Kiemelték: a Horvát Szuverenisták pártját azért hozták létre, hogy könnyebben kommunikálhassanak a horvát polgárokkal a választó helyeken, a médiában és a közösségi oldalakon, egyúttal felkérték a közvélemény-kutató cégeket arra, hogy vonják be a pártot a választások előtti felmérésekbe.

A Horvát Szuverenisták platformját 2019-ben hozták létre jobboldali, kereszténydemokrata pártok, valamint konzervatív értékeket valló civil egyesületeket. A májusi európai parlamenti (EP-) választásokon 8,52 százalékot értek el, és így egy képviselőt küldhettek Strasbourgba.

Képviselőjük, Ruza Tomasic a harmadik mandátumát kezdi az EP-ben. 2013-ban és 2014-ben is a legnagyobb kormánypárt, a jobboldali Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) koalíciós listájáról jutott be az Európai Parlamentbe. (Horvátország 2013-ban csatlakozott az EU-hoz, ezért abban az évben EP-választásokat is tartottak az országban.)

Andrej Plenkovic horvát kormányfő mérsékelt, centrista és Brüsszel-párti politikája miatt a pártján belül is nagyok a feszültségek, valamint egyre erősödnek a konzervatívabb értékeket való politikai tömörülések is Horvátországban.

Az Európai Parlamenti választások után a szuverenisták kijelentették: nem értenek egyet Plenkovic politikájával, és 2020 őszén tartandó horvát parlamenti választásokon 20-25 mandátumra számítanak. „A horvát kormányfő alulértékelte a horvát állampolgárok intelligenciáját, ezért azok megbüntették őt az európai parlamenti választásokon” – mondták.

A HDZ az idei EP-választásokon önállóan, korábbi szövetségesei nélkül állított listát, és a 2014-es választásokhoz képest két képviselői helyet veszített, így jelenleg négy mandátummal rendelkezik az EP-ben.