Már a német belügyminisztérium is aggódik a balkáni migránshelyzet miatt, a tárca belső elemzését megszerezte a Welt am Sonntag. A lap arról ír, hogy az elmúlt két évhez képest is erősödött a migrációs nyomás. Német kormánypárti politikusok segítségnyújtást sürgetnek Bosznia-Hercegovinának, hogy az ország meg tudja akadályozni a migránsok nyugat-európába áramlását. Az M1-en rendszeresen beszámoltak az egyre súlyosbodó migrációs válságról a Balkánon, a magyar kormány pedig folyamatosan több nemzetközi fórumon is cselekvést sürget. Úgy tűnik, Németország kezd feleszmélni – hangzott el az M1 Híradójában.