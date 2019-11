Ismét sátortáborokat számoltak fel Párizsban

Felszámoltak a francia hatóságok csütörtökön két migránstábort Párizs északi részén, ahonnan több mint 1600 embert szállítottak el, és átmenetileg öt sportlétesítménybe helyezték el őket. A menekültválság 2015-ös kezdete óta ez volt az 59. hasonló jellegű rendőrségi akció.

„Összesen 1606 embert vittünk el” – írta a prefektúra a Twitteren.

A táborhelyek felszámolása reggel 6 órakor kezdődött a Porte de la Chapelle metrómegálló és Saint-Denis település közötti területen, és 9 óra előtt ért véget. Az elsősorban afgán és afrikai származású bevándorlókat a főváros környékén öt nagy sportlétesítményben helyezték el.

„Mindenki helyzetét külön-külön megvizsgáljuk” – mondta Christophe Castaner belügyminiszter a Franceinfo hírrádióban. „Vannak olyan férfiak és nők köztük, akik már benyújtották a menedékkérelmet. Számukra külön szálláshelyek vannak, 2015 óta megdupláztuk ezek számát. Év végéig több mint 100 ezer ellátóhely fog rendelkezésre állni, eltökélt szándékunk elhelyezni és jobban integrálni azokat, akik már regisztrált menedékkérők” – tette hozzá.

A két táborhely felszámolásával Párizs északkeleti részén a párizsi körgyűrű mentén sátrakban élő migránsoknak mintegy felét helyezték el átmeneti befogadóhelyeken a hatóságok.

Segélyszervezetek szerint 1500 és 3000 közé tehető azon bevándorlók száma, akik a fővárosba vezető utak mentén táborozva arra várnak, hogy a prefektúra menedékkérőként regisztrálja őket.

A prefektúra szerint a táborozás a bűnözői csoportok kialakulásának egyik melegágya, és gyakoriak a tömegverekedések is a migránsok között, valamint veszélyt jelentenek az autósok és a környéken lakók számára is.

Christophe Castaner belügyminiszter szerdán ígéretet tett arra, hogy valamennyi eddig megtűrt tábort felszámolja a kormány az év vége előtt.

Párizsban a csütörtökön felszámolt két tábor mellett egy harmadik is található, valamint a La Manche csatorna mentén és az Atlanti-óceán partján Nantes városában is léteznek hasonló táborhelyek. A belügyminiszter jelezte, hogy a menekültek számára 16 ezer új férőhelyet nyit a kormány, valamint három olyan új központot is átadnak, ahol a kiutasításra váró illegális bevándorlókat őrzik.

A párizsi kiürítésre – amelyben hatszáz rendőr vett részt – egy nappal azután került sor, hogy a Edouard Philippe miniszterelnök mintegy húsz javaslatot tett a bevándorlási politika szigorítására: a gazdasági bevándorlást kvótarendszerrel szabályozná a kormány, a menedékkérőknek járó egészségügyi szolgáltatásokat korlátozná és a visszaéléseket pedig büntetné.

