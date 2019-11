Alvó terrorsejteket hozhatnak létre Európában a vereséget szenvedett terroristák

A Szíriába és Irakba érkezett külföldi terroristák a vereség után hazatérve „alvó sejteket” hoznak létre Európában, és „autonóm dzsihádra” ösztönzik harcostársaikat – figyelmeztetett csütörtökön Taskentben Alekszandr Bortnyikov, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetője.

A Független Államok Közösségéhez tartozó országok nemzetbiztonsági szolgálatai vezetőinek tanácskozásán felszólalva – az Interfax hírügynökség tudósítása szerint – Bortnyikov arról is beszélt, hogy a nemzetközi terrorszervezetek sietve vonják ki a Közel-Keletről ottmaradt harcosaikat, és új, instabil övezeteket hoznak létre Ázsiában és Afrikában. Tekintettel arra, hogy orosz állampolgárok jelentős számban harcoltak a terroristák oldalán, ez a fenyegetés közvetlenül érinti a FÁK tagországait is. Bortnyikov szerint a dzsihadisták a kódolt internetes kommunikáció eszközeivel zárt internetes csoportokat hoznak létre, amelyekben „megdolgozzák” az iszlám vallásra újonnan áttérteket, „távoktatással” terrorizmusra is kiképzik a neofitákat, akik így terroristajelöltekké válnak.

A Közel-Keleten tevékenykedő terroristák egyre gyakrabban használják a humanitárius folyosókat – amelyeken keresztül hazajuttatják a válságövezetekből a feleségeiket és gyerekeiket – arra, hogy diverzánsokat küldjenek más országokba. Az FSZB számítása szerint a terroristák hozzátartozói között csaknem kétezer, orosz állampolgársággal rendelkező nő és gyermek van a Közel-Keleten, vagy távozott onnan nemrég. Ők gyakran szélsőséges vallási ideológiák hívei, a nemzetközi terrorszervezetek pedig potenciális öngyilkos merénylőként, propagandamunkásként és a földalatti terrorhálózat számára embereket verbuváló személyként tartják számon őket.

Maguk a dzsihadisták a bűnszervezetek és megvesztegetett hatósági tisztviselők segítségével létesített migrációs csatornákon át jutnak el a FÁK tagországaiba, a helyszínre érkezve pedig támogatást kapnak az etnikai alapon szerveződő, drog- és fegyvercsempészettel foglalkozó bűncsoportoktól, titkos sejteket hoznak létre, híveket és cinkostársakat verbuválnak, elsősorban a szociálisan védtelenek, a munkanélküliek és a társadalom peremére szorultak körében. Közéjük sorolta Bortnyikov a munkát kereső kivándorlókat, a külföldi diákokat, illetve azokat is, akik büntetésüket töltik abban az országban, ahol elkövették a bűntényt.

Az FSZB vezetője szerint különös kockázatot jelentenek a szélsőséges ideológiák hatása alá került fiatalok, akiket a radikális vallási vezetők győznek meg jobbára nem hivatalosan működő intézményekben – az interneten, ezen belül a nyílt online platformokon is megjelenő – hitszónoklataikkal és előadásaikkal. Bortnyikov arra is figyelmeztetett, hogy a FÁK szakszolgálatai az Iszlám Állam tevékenységének növekedését tapasztalják Afganisztánban, a dzsihadista szervezet a jelek szerint a FÁK-tagországokban akar terjeszkedni.

A címlapfotó illusztráció.