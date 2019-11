Hamis gyógyszereket csempész a mexikói drogmaffia az Egyesült Államokba

A mexikói drogmaffia fentaniltartalmú hamisított gyógyszereket csempész az Egyesült Államokba – figyelmeztetett hétfő este az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA).

A DEA információi szerint a mexikói drogkartellek óriási mennyiségben készítenek – és terítenek Észak-Amerikában – az Egyesült Államokban csak receptre adható, fentanilt tartalmaz gyógyszereket.

Az év első három hónapjában lefoglalt hamisított gyógyszerek 27 százaléka tartalmazott halálos dózisú fentanilt – idézte a DEA figyelmeztetését a Fox televízió.

„A fentanilt tartalmazó hamisított gyógyszerek egész sora és a fentanillal kevert heroin nagy mértékben felelős az évente ezrek halálát okozó opiátválságért” – mondta Uttam Dhillon, a DEA vezetője.

A fentanil szintetikus kábítószer, szakértők szerint százszor erősebb hatású, mint a morfium. Október közepén a The New York Times című lap oknyomozó riportban számolt be arról, hogy a DEA szakemberei a mexikói Tolucában találtak egy laboratóriumot, ahol „ipari mennyiségben” állítanak elő fentanilt.

A lap értesülései szerint azonban a legtöbb hamisított gyógyszert nem a drogkartellek állítják elő Mexikóban, hanem több tízezernyi laboratórium Kínában. Az amerikai külügyminisztérium szerint Kínában több száz ezer kisüzem vagy laboratórium gyárt hamisított gyógyszereket, köztük fentaniltartalmúakat is. 2016-ban ezek a laboratóriumok több mint 100 milliárd dolláros profitot termeltek gyógyszereik illegális egyesült államokbeli árusításával.

