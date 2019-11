Újabb, Magyarországot támadó cikket közölt a New York Times

Az agrártámogatásokról szóló írás ezúttal magyar nyelven is megjelent, amelyet az itthoni baloldali sajtó azonnal szemlézett is. A cikk egyik szerzője Novák Benjámin, aki egyben a 444.hu egyik külsős munkatársa. Néhány nappal ezelőtt már történt hasonló, akkor is a New York Times-ban jelent meg egy írása, amelyet a hazai baloldali sajtó azonnal átvett, mint amerikai véleményt – hangzott el az M1 Híradójában.