A UFC elnöke szerint „felvillanyozó” volt Trump belépője a gálán

Tara LaRosa, a New Jersey-i harcművész felvételt készített a Madison Square Gardenben összegyűlt tömeg egy részéről, ahol a fogadtatás kedvezőnek tűnt az elnök számára – írja a Fox News.

A USA Today beszámolója szerint az elnök vegyes reakciót kapott a Gardenben lévő tömegtől, de a Newsday of Long Island újságírója, Mark La Monica azt írta, nem olyan volt, mint a washingtoni baseballmeccsen.

President Donald Trump has arrived cageside for #ufc244. Mixed reaction from the crowd at MSG. I’d estimate it skewed more toward boos than cheers, but nothing like at Nats game yet. More to come if/when they show him on the big screens

— Mark La Monica (@LaMonicaMark) November 3, 2019