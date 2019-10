Tízezerszám távolítottak el méheket egy ausztrál ház tetőszerkezetéből

Hatvan-hetvenezer méhet távolítottak el egy ausztrál ház tetőszerkezetéből. A szakembereket a házban lakó pár riadóztatta, mivel zümmögést hallott a mennyezet felől.

„Láttuk, hogy hol repülnek be a tető alá, és többször meg is csíptek minket, mikor elmentünk a ház mellett” – mesélte a ház egyik tulajdonosa kedden. Hozzátette, hogy zümmögést és kapirgáló neszeket is hallottak felülről.

Paul Wood méhész szerint a méhek feltehetően azért költöztek a pár házába, mert azon a környéken, Brisbane északi külső kerületében kevés a fa. A méhek augusztusban, szeptemberben és októberben rajzanak Ausztráliában.

„Egy fa koronájában gyülekeznek két-három napig, és új otthont keresnek. Sajnos mivel nem maradt elég fa, a házak üregeit választják” – magyarázta Wood.

A becslések szerint 10-15 kilogramm méz lehetett a ház mennyezetében. Wood kénytelen volt lyukat ütni a tetőn, és azon keresztül szippantotta ki a méheket egy különleges, erre a célra kialakított dobozba, amellyel egy megfelelő méhkaptárba tudják szállítani őket.

„Ha a méhek a falban vagy a mennyezetben vannak, csak egy méhész vagy kártevőirtó tud segíteni, de ilyen nagy mennyiségű méz tönkre tudja tenni a mennyezetet is” – figyelmeztetett a szakember.

A címlapfotó illusztráció.