Kiemelkedő magyar jenelétet összesít a kanadai honlap

A helyi magyar emlékeket és értékeket bemutató honlap indult Kanadában az ottawai magyar nagykövetség kezdeményezésére.

A Kanadában fellelhető magyar értékek összegyűjtése még 2017-ben, a Kanada fennállásának 150. évfordulója kínálta lehetőségeket kiaknázva kezdődött meg – közölte a nagykövetség az MTI-vel kedden.

Az észak-amerikai ország „születésnapjának” kerek évfordulóján ugyanis számba vették az ország történetének, társadalmának és kultúrájának eredményeit, és kiderült, a magyarság is hangsúlyosan van jelen a mindennapi élet számos területén.

Ám hiányzott az az átfogó információs hálózat és tárgyi emlékeket is bemutató gyűjtemény, amely erről számot adott volna. A magyar szervezetek és a helyi magyar közösségek tagjainak bevonásával zajló, csaknem két esztendeig tartó gyűjtőmunka eredményeként jelenleg több mint százra tehető a dokumentált, nagyrészt fotókkal illusztrált magyar értékek száma kanadai földön.

Részben ezek megismertetését – és az információcserét is – szolgálja a most megindult honlap. A honlap jelenleg hét kategóriába csoportosítva mutatja be a kanadai magyar értékeket.

Részletezi a közterületeken elhelyezett magyar vonatkozású műalkotásokat, az emlékműveket, az egyes, magyar nevű településeket, utcaneveket, magyarokról elnevezett épületeket vagy intézményeket, magyar vagy magyarok építette templomokat és a magyar kulturális központokat.

Az internetes oldal három nyelven – magyarul, angolul és franciául – ad tájékoztatást. S nemcsak bemutatja a Kanadában fellelhető magyar értékeket, képet adva a magyarok sokrétű hozzájárulásáról Kanada fejlődéséhez, hanem interakcióra is ösztönöz. A tartalmát ugyanis nem csupán kezelői bővíthetik, hanem – moderálást követően- a honlapra látogatók is.

A web-gyűjtemény így nem tekinthető véglegesnek, tartalma folyamatosan bővíthető új értékekkel. A portál az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából indult el, indulását Ódor Bálint nagykövet Jim Watson, Ottawa polgármestere jelenlétében az ottawai városháza előtti ünnepélyes zászlófelvonás keretében jelentette be.