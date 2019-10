Egyre több részlet derül ki az Iszlám Állam vezére elleni akcióról

Folyamatosan újabb részletek derülnek ki az Al-Bagdadi meggyilkolásáról. Részben már a titkosítást is feloldotta Donald Trump, így megtudhatta a világ, hogy az amerikai hadsereg egyik juhászkutyája főszerepet vállalt abban az akcióban, amelynek a végén felrobbantotta magát az Iszlám Állam vezére, sőt már egy titokban ellopott alsónadrágról is ír az amerikai sajtó. Az elemzők pedig továbbra is azt fejtegetik, csökken, nő vagy nem változik az Iszlám Állam miatti terrorfenyegetettség Bagdadi halála után – hangzott el az M1 Híradójában.