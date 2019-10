Al-Bagdadi halála győzelem Trumpnak – Az Iszlám Állam az utódját keresi

Az Iszlám Állam vezetőjének, Abu Bakr al-Bagdadinak vasárnap hajnalban trörtént megölése után sok még a kérdés az akcióval kapcsolatban. Donald Trump amerikai elnök vasárnap délutáni bejelentésében azt mondta, a terrorvezér gyáva emberként menekülés közben felrobbantotta magát. A holttestét állítólag egy DNS-teszttel tizenöt perc alatt sikerült azonosítani. Moszkva kételkedésének adott hangot az információ hitelességére vonatkozóan.

Abu Bakr al-Bagdadi (Fotó: MTI/AP)

Az Iszlám Állam vezetőjének halálát biztos tényként kell kezelni, az Egyesült Államok elnöke, hadserege és különleges műveleti erői ugyanis nem engedhetik meg maguknak, hogy bizonytalan bejelentést közöljenek – mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő az M1 Szemtől szembe című műsorában. Hozzátette, bár az eredeti terv az volt, hogy Abu Bakr al-Bagdadit élve fogják el,

halálának hírét azonban mindenképp jó hírként kell kezelni.

Az Iszlám Állam vezetőjének halála jól mutatja az Egyesült Államok állhatatosságát, hogy minden egyes terrorcselekmény elkövetőjét, jelen esetben az Iszlám Állam terrorszervezet vezetőjét is összetett munkával, szisztematikusan megkeresik, és elfogják vagy kiiktatják – tette hozzá. Amerika már régóta vadászott al-Bagdadira, sőt még az oroszok is, akiknek sikerült is az egyik fiát kivégezni.

Al-Bagdadi 2014-ben a „kalifátus” vezérének kiáltotta ki magát. A legutolsó kalifa 1924-ben halt meg – közölte Fischl Vilmos, a hadtudományok doktora, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára. Mint mondta, al-Bagdadi azért törekedett erre a titulusra, mert ez egy vallási rang az iszlámon belül, és ha valaki kalifa, akkor elrendelheti a dzsihádot. Hozzátette, al-Bagdadit ugyanakkor egyetlen iszlám ország sem ismerte el kalifaként.

Szimbólummal számolt le az Egyesült Államok

„Információk szerint Al-Bagdadi korábban súlyos sérülést szenvedett, ezért utódot kellett kineveznie. Hogy ez valóban megtörtént-e, arról nincsenek információk, de az mindenképp kijelenthető, hogy egy szimbólummal számolt le az Egyesült Államok” – mondta Fischl Vilmos. Megjegyezte, Al-Bagdadi pont olyan szimbóluma az Iszlám Államnak, mint Oszama bin Laden volt az al-Kaida terrorszervezetnek.



Horváth József arról beszélt, hogy a terrorszervezetek mereven hierarchizált szervezetek, amelyek gyakorlatilag államszerű funkciókat is betöltenek, és a vezetőjüket nem demokratikusan választják meg, hanem ezt az egyes személyek maguk vívják ki. Tekintélyt szereznek maguknak, mint vallási és katonai vezető, ezért al-Bagdadi pótlása a jövőben nem lesz egyszerű feladat.

Horváth József nem tartja kizártnak, hogy hatalmi harc kezdődik a jövőben, és annak a végkifejlete fogja eldönteni, hogy ki képes majd a rendszer uralására.

Fischl Vilmos arra hívta fel a figyelmet, hogy egy szélsőséges vezető mindig a középpontban van, ezért bárki is lesz az utód, annak már most olyan személynek kell lennie, aki közel állt al-Bagdadihoz, közismert, és már most rendelkezik némi tekintéllyel. Abu Bakr al-Bagdadi is úgy lett az Iszlám Állam vezetője 2014-ben, hogy már 2010 óta benne volt terrorcselekményekkel vádolt szervezetekben. Továbbá képzett imámként ismert minden vallási rítust, amely még jobban növelte a tekintélyét – fűzte hozzá.

Először az al-Kaidába akarták beszervezni

Horváth József azt is elmondta, hogy „Abu Bakr al-Bagdadit először az al-Kaida terrorszervezetbe szerették volna beilleszteni, de egy korábbi interjúban azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy neki választania kell Allah és az al-Kaida között”. Al-Bagdadi akkor Allahot választotta, ezzel pedig önállósította magát.

A vasárnap likvidált vezető azért is számított erős egyéniségnek, mert olyan elképzelése volt, mely szerint nem egy zárt terrorszervezetet akar létrehozni, amely csak a sokadik lesz a sorban, hanem

az Iszlám Államot kívánja megteremteni,

és ez volt ennek a terrorszervezet „különlegessége” – jelentette ki Horváth József.

A hírek szerint al-Bagdadi felrobbantotta magát, de sokan szkeptikusak az információt illetően. Horváth József véleménye szerint az valóban nem életszerű, hogy valaki egy robbanómellényben ülve várja az amerikaiak benyomulását, ugyanakkor a legutóbbi videófelvételeken is látszott, hogy fegyvere mellett robbanómellény is van. Ez egyfajta rekvizitum, amely a vezérséggel jár, tudta, hogy vadásznak rá, a mellényben elhelyezett élesített eszközt vitte is magával mindenhová, tehát fel volt készülve – jegyezte meg.