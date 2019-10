A vietnami kormányfő vizsgálatot rendelt el a halálkamion ügyben

A vietnami kormányfő vizsgálatot rendelt hazája eltűnt állampolgárainak ügyében, akikről feltételezik, hogy megfulladtak a Délkelet-Angliában hét közepén talált kamion pótkocsijában – közölte a helyi sajtó szombaton.

Nguyen Xuan Phuc szerint ki kell vizsgálni és kideríteni a törvénytelenül külföldre szállított vietnami állampolgárok ügyeit, és szigorúan kell kezelni az ilyen eseteket – derült ki a kormányfői közleményből, amelyet a VNExpress napilap idézett.

Phuc egyben felszólította a londoni vietnami nagykövetséget, hogy működjön együtt a brit rendőrséggel és nyújtson segítséget az áldozatok azonosításához.

A vietnami diplomáciai képviselet egyben forró drótot létesített azoknak a vietnamiaknak, akik segítségért fordulnak az ilyen ügyekben hozzájuk – derült ki a kormány hivatalos lapjából.

Számos vietnami család aggódik eltűnt gyermekeik sorsával kapcsolatban. Helyi lapjelentések szerint október 23-a óta legalább 13 család számolt be eltűnt gyermekéről.

A brit rendőrség 39 holttestre bukkant egy pótkocsiban Essexben a múlt héten. A rendőrség eleinte úgy vélte az áldozatok kínai állampolgárok. Most úgy tűnik, hogy az áldozatok többsége vietnami.

Október 25-én egy jogvédő sms-üzenetekről számolt be, amelyekben a 26 éves Pham Thi Tra My édesanyjának azt írta, hogy „haldoklik, mert nem kap levegőt”. Az Ecpat nevű jótékonysági szervezet adatai szerint évente több száz vietnami állampolgárt csempésznek be Nagy-Britanniába.