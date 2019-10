Kérdés, hogy ki értesítette a rendőrséget a bolgár kamion ügyében

A legfrissebb hírek szerint kínai állampolgár volt az Angliában talált bolgár hűtőkocsiban megfulladt 39 ember. Az is kiderült, hogy a hűtőkocsi valószínűleg külön rakományként érkezett Belgiumból Angliába. Az essexi rendőrség szerint az észak-ír sofőr egy angol kikötővárosban vette fel a vontatmányt, és onnan vitte tovább.

Vizsgálják a bolgár rendszámú kamiont, amelynek rakterében harminckilenc holttestet találtak a délkelet-angliai Thurrock városának ipari parkjában (Fotó: MTI/AP/Alastair Grant)

Kedd éjszaka egy bolgár kamion hűtőkocsijában 39 holttestet találtak a mentők. Az essexi rendőrség legfrissebb információi szerint a hűtőkocsi vontató nélkül a belgiumi Zeebruggeből érkezett a Temze folyón át az angliai Purlfeet városába. A sofőr a vontatókocsival ott vette fel a vontatmányt, és onnan vitte az angliai Graysbe.

A belga kikötővárosban épp az illegális bevándorlás visszaszorítása miatt már hónapok óta működik egy új ellenőrző rendszer, amelynek segítségével átvilágítják a kamionok rakterét, mielőtt azok elhagyják a kikötőt. Szakértők szerint a hűtőkocsit valószínűleg egy másik vontató vitte el a kikötőig, és ott rakományként tették kompra, így

előfordulhatott, hogy a hűtőkocsit nem vizsgálták át.

A 25 éves észak-ír sofőrt gyilkosság gyanúja miatt őrizetbe vették. Az észak-ír hatóságok két házban is razziáztak szerdán, feltételezett embercsempész hálózat után kutatva. Közben az essexi rendőrség a kamiont a holttestekkel együtt átvitte Graysból a néhány kilométerre fekvő Tilbury Docksba, ahol egy zárt épületben vizsgálják tovább.

Kínai állampolgárok lehettek

A legfrissebb hírek szerint az áldozatok kínai állampolgárok voltak. Az áldozatok azonosítása ugyanakkor rendkívül nehéz, mivel az illegális bevándorlókhoz hasonlóan, náluk sem voltak személyazonosító igazolványok – erről beszélt Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője. „Az azonban nem kizárt, hogy voltak náluk okostelefonok, és a telefonok cellainformációi alapján talán meg lehet állapítani, hogy honnan jöttek pontosan, vagy mely országokon haladtak át” – tette hozzá.



Szerinte a telefon nyelvezete is sokat számít, ebből talán kiderülhet, hogy mely országokból származhatnak, és esetlegesen az adott ország belügyminisztériumával együttműködve, fotók alapján megállapíthatók lesznek az áldozatok személyazonosságai.

Kérdés, hogy ki értesítette a rendőrséget

Mint mondta, az már talán világos, hogy a konténer honnan érkezett, az viszont továbbra is kérdés, hogy ki értesítette a rendőrséget. Annyi derült ki, hogy éjszaka háromnegyed kettő környékén érkezett egy hívás, de azt nem közölte a rendőrség, hogy kitől. Georg Spöttle szerint az sem kizárt, hogy maga a sofőr telefonált, és

az sem bizonyos, tisztában volt-e azzal, hogy mit szállít.

A rendőrség már átvizsgálta az őrizetbe vett észak-ír férfi közösségi oldalát is, ami azt bizonyítja, hogy nagyon szerette az általa vezetett kamiont, amelynek még becenevet is adott. Spöttle elmondta, a rendőrség azt is vizsgálja, hogy az áldozatok halálát fulladás vagy fagyás okozta-e. De az már biztos, hogy a hűtőaggregátor be volt kapcsolva, így akár mínusz 25 fok is lehetett a kamionban.

Véleménye szerint ugyanakkor az áldozatokat is terheli a felelősség, hogy gyakorlatilag az embercsempészekre bízva magukat, több órát és akár napot utazva képesek egy konténerbe bemászni. „Azt egyelőre nem tudni pontosan, hogy mennyi időt voltak az emberek úton” – jegyezte meg.

A kikötő kiválasztása sem lehetett véletlen

Purlfeet város kikötőjének kiválasztása sem lehetett véletlen, ez egy kevésbé őrzött rész, nem olyan, mint például Dover város kikötője, ahol már olyan fejlett technikai rendszer van, amely röntgenképet készít a rakományokról.

(Fotó: MTI/AP/UK Pool)

Megjegyezte, a két házkutatás arra utalhat, hogy

a rendőrség már elindult valamilyen nyom mentén,

és azért szivárogtatják az információkat is apránként, hogy ezzel ne veszélyeztessék a nyomozást. A bolgár hatóság vizsgálja, hogy vannak e helyi szálak, mert elképzelhető, hogy egy embercsempész-bandáról lehet szó, akik már korábban is csempészhettek át embereket az Egyesült Királyság területére.