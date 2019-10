Sikeres modellként tekintenek a magyar kormány munkájára Baden-Württembergben

Hatékony gazdaságpolitikára és erős családpolitikára épülő sikeres modellként tartják számon a magyar kormány munkáját Baden-Württembergben – mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár kedden Stuttgartban, a német tartomány fővárosában.

Novák Katalin, a Fidesz alelnöke, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az államtitkár a vezető tartományi politikusokkal folytatott tárgyalásait értékelve kiemelte, hogy a nagyjából Magyarország méretű német tartománnyal folytatott kapcsolatok „virágzóak”, folyamatosan javulnak és mindkét félnek fontosak.

Baden-Württembergben is sok hasonló kihívással szembesülnek, mint Magyarországon, köztük a demográfiai változásokkal, így figyelemmel követik a magyarországi folyamatokat, és egy olyan sikeres modell jeleit látják, amelyben egy hatékony, eredményes gazdaságpolitika nagyon erős családpolitikával párosul – mondta Novák Katalin. Hozzátette, hogy Magyarország tanulhat a baden-württembergiektől például a rugalmas munkavállalás támogatásában, a német fél pedig főleg a magyar családpolitika, köztük a babaváró támogatás iránt érdeklődött.

Rámutatott, hogy a kétoldalú gazdasági kapcsolatok is igen intenzívek, Magyarországon és meghatározó szerepük van a baden-württembergi autóipari cégeknek, amelyek nemcsak a magyar hazai össztermékhez (GDP) járulnak hozzá, hanem “minőségi munkahelyeket” biztosítanak a magyar dolgozóknak.

A fideszes politikus ismertette, hogy találkozott mások mellett Guido Wolf igazságügyi és európai ügyekért felelős tartományi miniszterrel, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusával és a párt tartományi törvényhozási (Landtag-) frakciójának vezetőjével, Wolfgang Reinharttal, akikkel a többi között arról tárgyaltak, hogy a Fidesznek meghatározó szerepe van az európai jobbközépen.

Egyetértettek abban, hogy nagyon fontos, hogy mindig beszéljünk egymással, kérdezzünk, értsük meg, hogy mit miért tesz a másik, hiszen előfordulhat olyan helyzet, hogy nem értünk egyet, akár még a szövetségeseinkkel sem. Hozzátette: a CDU-nak nem kevés kihívással jár, hogy a Zöldek kisebbik koalíciós partnereként vesz részt a tartomány kormányzásában, és igen „izgalmas tapasztalat”, hogy mit jelent a gazdaságnak a Zöldek meghatározó kormányzati pozíciója.

Elmondta, hogy találkozott az ellenzéki liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) Landtag-frakciójának vezetőjével, Hans-Ulrich Rülkével is. Kiemelte, hogy az FDP nem szövetségese a Fidesznek, mégis fontos a kapcsolat, hiszen vannak közös érdekeink is.

Novák Katalin hétfőn részt vett a stuttgarti magyar főkonzulátuson az 1956-os forradalom évfordulójának alkalmából rendezett ünnepségen, amelynek vendégei között volt Erwin Teufel CDU-s volt tartományi miniszterelnök is, aki 1991-től 2005-ig vezette a tartományi kormányt. Az államtitkár elmondta: ünnepi beszédében arról is szólt, hogy a magyarok mellett a lengyelek is nagyon sokat küzdöttek a szabadságukért, és ezt a szabadságot belülről már nem fenyegeti semmi.

Mindkét országban olyan erő kormányoz, amely a választópolgárok többször megerősített szándéka és legitim döntése révén folytathatja munkáját – tette hozzá Novák Katalin, aláhúzva: a magyarok és a lengyelek nagyon sok áldozatot hoztak a szabadságért, és nem fognak lemondani róla.