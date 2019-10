Zavargások voltak egy máltai menekültközpontban

Zavargások voltak hétfőre virradóra a máltai Hal Far menekültközpontban - közölte a szigetország rendőrsége.

A rendbontók öt autót és egy konténert felgyújtottak. A közbeavatkozó rendvédelmi szerveket a migránsok kövekkel és egyéb tárgyakkal dobálták meg. A The Times of Malta című helyi lap úgy értesült, hogy egy rendőrautót is megrongáltak.

A tartózkodási engedéllyel nem rendelkező illegális bevándorlók számára létrehozott zárt máltai menekültközpontokban elhelyezett migránsok már hónapok óta tiltakoznak a létesítményekben uralkodó életkörülmények és a menedékkérelmi eljárások lassú elbírálása miatt.

A The Times of Malta szerint a zavargás azt követően tört ki, hogy a hatóságok elutasították egy csoport menedékkérőnek azt a követelését, hogy egy nyitott menekültközpontba helyezzék át őket.

A máltai menekültközpontok túltelítettek, miután az utóbbi hónapokban migránsok százai érkeztek a szigetre. A helyi hatóságok sokukat más uniós tagállamokba helyeznék át, de ez eddig nem történt meg.

A címlapfotó illusztráció, a képen Európába igyekvő illegális bevándorlókkal a fedélzetén érkezik a máltai haditengerészet P22-es hajója a Valletta melletti Floriana Marsamxetta-öblében levő Hay Wharf támaszpontra 2019. szeptember 17-én. A migránsokat az olasz parti őrség vettee fel a Földközi-tengeren, a máltai tengeri határ közelében.