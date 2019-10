Gazdag programmal magyar napok kezdődtek Tel-Avivban

Gazdag programokkal megkezdődött Tel-Avivban kedd este a magyar kulturális évadot lezáró Magyar napok rendezvénysorozat.

Tel-Aviv népszerű szórakoztató negyedében, a kikötő egyik pavilonjában és annak szomszédságában állították fel a színpadot, valamint a magyar kulináris és kulturális sátrakat a hét hónapja kezdődött kulturális évad záró napjaira, az eseménysorozatot a diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének harmincadik évfordulójára szervezték.

Benkő Levente, Magyarország tel-avivi nagykövete az ünnepélyes megnyitón emlékeztetett arra, hogy a márciusban kezdődött magyar kulturális évad Izrael hetvenegy éves történetének eddigi legátfogóbb magyar diplomáciai projektje volt, amelynek keretében magyar balett- és tánc-, opera- és operett-társulatok adták elő darabjaikat, kiállításokat rendeztek és az izraeliek megismerhették a régebbi és a kortárs művészetek szinte minden területét.

A magyar nagykövet hangsúlyozta, hogy talán még az országok közötti jó politikai kapcsolatok építésénél is fontosabb a két nép közötti személyes és közösségi kapcsolatok ápolása, amelyhez kiváló alkalmat nyújt a magyar kultúra izraeli felvonultatása, különösen ezekben a napokban, a zsidó vallás szerint örömre és vigasságra szolgáló sátoros ünnep, a szukot idején.

Ron Huldai, Tel-Aviv polgármestere is meglátogatta a magyar napokat, megkóstolta a városban működő Tulip vendéglő pörköltjét és megnézte a múlt csütörtökön megnyitott kiállítást, amelyen Robert Capa Izrael állam megalapítása idején készített fényképeit, valamint kortárs magyar iparművészeti tárgyakat mutatnak be.

A csütörtök estig tartó, díjmentesen látogatható, a magyar nagykövetség szervezésében zajló napokon gondoltak a különböző generációkra és érdeklődési körökre is: gyermek- és családi programok, filmek és koncertek is várják két helyszínen az érdeklődőket, akiket a nagykövet Magyarország még jobb megismerésére, személyes meglátogatására invitált. Kedden először a világzenét játszó és a következő napokban is többször fellépő Bársony János zenekara adott koncertet.

A már ötödik éve megtartott Magyar napok rendezvényeire főként magyar anyanyelvű családból származó izraeliek látogatnak el, akik idén is végigkóstolták a magyar konyha ismerős ízeit a színpad melletti sátraknál. A keddi megnyitót a Bohemian Betyars együttes zenéje zárta, amely népzenei elemekkel ötvözött energikus punk zenéjével elsősorban a fiatalabb tel-aviviaknak szólt.

A következő napokban magyar filmeket mutatnak be, többek közt a kicsiny, pesti zsidó közösségről szóló Teleki téri mesék című alkotást és az Élet menetéről szóló dokumentumfilmet. Utcabál is lesz Sinka Gábor Zoltán DJ-vel, bemutatkozik a Szalonna és bandája népzenei együttes, az InFusion Trio és Farkas Izsák hegedűművész.

A gyerekeket arcfestéssel és kézműves foglalkozásokkal várja a tel-avivi magyar hétvégi óvoda és iskola, számos alkalommal fellépnek utcaszínházi produkciójukkal a magyar gólyalábas artisták, bűvös kocka versenyt rendeznek, sőt még a magyar népi iparművészet is megjelenik a népi tojásfestéssel és egy hortobágyi bőrműves bevezet az ostorkészítés rejtelmeibe.

A helyi magyar újságok és könyvesbolt mellett helyet kapott az Élet menete Budapestről érkezett csoportja is. Gordon Gábor, az Élet Menete Alapítvány magyar vezetője elmondta, hogy pavilonjukban hazai tevékenységüket, és kiadványaikat ismertetik. Sokan nézték meg az asztalukon látható eredeti dokumentumokat, köztük egy budapesti második világháborús menlevelet.

Csütörtökön a Magyar emlékek Izraelben című könyv héber nyelvű kiadását is bemutatják, amelyet az Antall József Tudásközpont adott ki az izraeliek számára a helyi magyar nevezetességek jobb megismertetésére.

A címlapfotó illusztráció.