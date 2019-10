A szeme tükröződéséből nyomozta ki a popsztár lakhelyét a zaklatója

A zaklató tanulmányozta a képeket, majd a Google Utcakép-alkalmazás segítségével kinyomozta, hogy hol él, és melyik vasútállomást használja a fiatal nő – olvasható az NBC News hírei közt.

A man was arrested on suspicion of stalking a female pop star by studying reflections of her pupils in photos she shared on social media and using Google Street View to find where she lived. https://t.co/vPkmQnTnQ3

— NBC News (@NBCNews) October 11, 2019