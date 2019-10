A lengyel szenátusban az ellenzék lehet erősebb

A lengyel felsőházban az ellenzék lehet erősebb, miután a százfős felsőházba a Jog és Igazságosság (PiS) pártnak csak 48 szenátora, valamint egy, a kormánypárthoz közeli független képviselő került be – derül ki a lengyel országos választási bizottság (PKW) által közölt végeredményekből.

Az egyéni kerületekben választott felsőház többek között elutasíthatja a szejmben megszavazott törvényeket, amelyeket azonban az alsóházi többség ismét jóváhagyhat. Az alsóházban a PiS a végeredmények szerint önálló többséggel rendelkezik.

A PiS-nek 48 felsőházi mandátum jutott, ugyanennyi mandátumra tettek szert az ellenzéki tömörülések is. Közülük a Polgári Koalíciónak (KO) 43 mandátuma van, a Lengyel Parasztpárt (PSL) listájáról hárman, a Baloldali Demokratikus Szövetség (SLD) listájáról pedig ketten kerültek be. Emellett négy független szenátort is megválasztottak, közülük hármat az ellenzékhez, egyet pedig a PiS-hez közelinek tartanak.