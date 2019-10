Dollármilliókkal támogatja Soros György a klímatüntetéseket

Dollármilliókkal támogatta közvetett módon Soros György a klímasztrájkolókat. A milliárdos spekuláns évtizedek óta segít pénzzel olyan szervezeteket, amelyek részt vettek a globális klímasztrájk szervezésében és propagálásában – derítette ki egy kutatóintézet.

A harmadik globális klímasztrájkhoz kapcsolódó budapesti tüntetés résztvevői az Országház előtt, a Kossuth Lajos téren (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

„Hogy meritek ellopni a jövőnket?” – ilyen és ehhez hasonló feliratú táblákkal a kezükben vonultak az utcákra diákok ezrei világszerte a globális klímasztrájkon szeptember utolsó hetében. A tiltakozási akciót egy 16 éves svéd diáklány, Greta Thunberg kezdeményezte még tavaly. A mostani demonstrációt pedig az ENSZ klímacsúcsának időpontjához igazították.

Az akcióhoz Magyarországon is csatlakoztak diákok. Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint van teendő a klímavédelem területén, de az elmúlt időszakban fajsúlyához képest felülreprezentált lett a kérdés a sajtóban. „Ez pedig a politika érdeke” – mondta Pócza István, és hozzátette, „mégpedig azért, hogy egy kicsit háttérbe szoruljon a migráció kérdése”. A klímavédelem kérdéséből a zöldpártok és baloldali pártok próbálnak meg politikai tőkét kovácsolni – mondta az M1 Unió 28 műsorában.

Támogatja a klímatüntetések szervezését Soros György

A Media Research Center nonprofit kutatóintézet arról számolt be, hogy a világszerte tartott klímatüntetések szervezésében száz civil szervezet vett részt, amelyek közül huszonkettőt biztosan támogatott Soros György. A legtöbb pénzt az Alap az emberi jogokért civil szervezet kapta.

Összesen hét szervezetnek juttatott egymillió dollárnál is nagyobb összeget a milliárdos spekuláns.

Előkelőhelyen szerepel az Avaaz online aktivistahálózat is, amely a beszámolók szerint beavatkozott a francia elnökválasztásba 2017-ben. A vizsgálat szerint több mint 20 szervezet jutott így pénzhez 2000 óta, csaknem 7,7 milliárd forint értékben.



Soros György tudatosan választotta ki a szervezeteket. Farkas Örs, az Oeconomus Gazdasági Alapítvány igazgatója szerint Soros György nem azért aggódik, hogy mi van az amazonasi esőerdőkkel vagy mennyire tiszta egy ország vize. Elsősorban olyan politikai témát szeretne asztalra tenni, amin keresztül

be tud avatkozni a tagállamok belpolitikájába is.

A migráció témáját vélhetően felváltja a zöldpolitika, és ezáltal olyan szereplők képesek beavatkozni a politikai életbe, akiknek semmiféle demokratikus felhatalmazásuk nincs.

A zöldpolitika olyan, mint egy görögdinnye

Elemzők rámutatnak, hogy Európában a zöldpártok alapvetően a korábbi szociáldemokrata és baloldali pártok szavazóbázisaira támaszkodnak, vagyis a baloldal egy része most „vált zöldre”. Politikájuk sok eleme azonban nem változik.

Mind Nyugat-Európában, mind pedig Magyarországon új keletű trend, hogy a zöldpolitika olyan, mint egy görögdinnye. Kívül zöld, belül azonban továbbra is vörös. A zöldpolitika számos eleme elsősorban

különadókkal sújtaná a választókat,

illetve olyan megszorításokat tartalmazna, mint például a különböző, sokkal drágább energiaforrások felhasználása – mondta Palócz André, a Századvég elemzője.

Soros György ugyanazt a hálózatot és ugyanazt a kapcsolatrendszert használja fel, hogy befolyásolja az európai politikát, mint tette azt a migráció kérdésében is. Ezért találkozott Frans Timmermansszal, az Európai Bizottság jelenlegi alelnökével is, aki régi barátja a milliárdos spekulánsnak, és a zöldpolitikáért felel majd az Európai Bizottságban. Soros törekvése pedig Magyarországig is elér majd – hangzott el.

Soros György legfőbb szövetségesével, Frans Timmermansszal folytatott egyeztetést Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt október elején Brüsszelben. Az új Európai Bizottság zöldmegállapodásért felelős alelnökeként Frans Timmermans abban bízhat – vélik a szakértők –, hogy Karácsony Gergely lesz Budapest főpolgármestere. Így Timmermanson keresztül alakulhatna ki szoros kapcsolat Soros György és a budapesti városvezetés között.