Egy hónapot töltött a törmelék alá szorulva egy kutya a hurrikán után

A bajba jutott állatra a Big Dog Ranch Rescue kutyamentőcsapat akadt rá, miközben egy infravörös érzékelőkkel ellátott drónnal vizsgálták át a romokat – olvasható a CNN hírei közt.

A kutyát Miracle-nek (Csodának) nevezték el, mert szinte a csodával határos, hogy életben maradt – egy összedőlt épület alatt rekedt, üvegek és egy légkondicionáló berendezés fogságában.

A puppy has been found alive in the rubble of a collapsed building, one month after Hurricane Dorian ravaged parts of the Bahamas.

He had survived only on rainwater, and was unable to walk — but still greeted his rescuers with a wagging tail. https://t.co/6xQ2C7XCds pic.twitter.com/3PMcwETilT

