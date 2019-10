A kormányzó szocialisták győztek a portugál parlamenti választásokon vasárnap, de a négy évvel ezelőtti helyzethez hasonlóan most sem lesz abszolút többségük a törvényhozásban.

Az összes szavazat összeszámlálása alapján a Szocialista Párt (PS) a voksok 36,65 százalékát szerezte meg, szemben az előző választáson elért 32,31 százalékkal – jelentette hétfő hajnalban az RTP közszolgálati tévé és rádió.

A fő ellenzéki erő, a konzervatív Szociáldemokrata Párt (PSD) 27,9 százalékos eredményt ért el.

A kérdés most az lesz, hogy a PS-t vezető António Costa miniszterelnök mely pártokat választja szövetségesnek a kormányzáshoz. Az elmúlt négy évben a párt kisebbségben kormányzott a Baloldali Tömb (BE) és a zöld-kommunista szövetség (CDU) támogatásával. E két erő most is késznek mutatkozik a szocialisták támogatására. Vezetőik közölték, hogy a PS terveitől függ, milyen formában alakítanak szövetséget vele. A BE a voksok 9,67 százalékát szerezte meg, a CDU pedig a 6,46 százalékát.

Ana Catarina Mendes, a szocialisták egyik vezető képviselője kijelentette, hogy stabil kormány megalakítására törekszenek.

Portugália azon kevés európai országok egyike, ahol a szocialista párt még mindig erős, és a jobboldali populistáknak nincs jelentős szerepe a politikában.

A címlapfotó illusztráció.