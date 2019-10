Börtönt kockáztatnak a skót szülők, ha megütik gyermekeiket

A skót törvényhozás nagy többséggel fogadott el egy olyan törvényt, amely büntethetővé teszi az gyerekek fizikai büntetését – írta a BBC. A skót parlament 84 szavazattal és 29 ellenszavazattal fogadta el a javaslatot.

A törvénytervezetet a Zöldek egyik képviselője, egy ex-rendőr terjesztette be és megnyerte a kormányzó SNP támogatását, de felsorakozott a javaslat mellé a baloldal és a liberálisok is – számolt be a BBC.

John Finnie szerint a gyerekek fizikai fegyelmezésének törvényi tiltása azt üzeni, hogy az erőszak soha semmilyen körülmények között nem elfogadható. Úgy vélte, hogy bizonyítékok támasztják alá, hogy a verés nem hatékony fegyelmező eszköz és később fizikai bántalmazásba torkollhat.

Ezzel a lépéssel a skót gyermekek a felnőtteket megillető védelmet kapnak. A jelenlegi szabályok megengedik a szülők számára, hogy „észszerű” fizikai erőt használjanak. A törvénytervezetet az ellenzéki konzervatívok nem támogatták.

Szerintük rossz irány, ha a gyermekükkel szemben észszerű fegyelmezést alkalmazó szülőket kriminalizálják.

Az Egyesült Királyság oktatási intézményeiben minden fizikai fenyítést teljesen betiltottak. A BBC által idézett kutatás szerint az Egyesült Királyságban a szülők 70–80 százaléka már megverte gyerekét.

Svédország 1979-ben elsőként tiltotta meg a testi fenyítést. Ugyanebben az évben törölték el a halálbüntetést is.