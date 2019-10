Kettős mércét alkalmaz az Európai Parlament jogi bizottsága

Kettős mérce jellemzi a biztosjelöltek meghallgatását – erről írt az interneten egy uniós képviselő, aki maga is tagja a jogi bizottságnak. Szerinte a folyamat túlságosan átpolitizált, és amit szabad az egyik jelöltnek, azt nem szabad a másiknak. Az elemző szerint az elmúlt napok eseményei azt mutatják, hogy a nyugat-európaiak fölénybe akarnak kerülni – közölte az M1 Híradója.

Hétfőn tárgyalta újra az Európai Parlament jogi szakbizottsága Trócsányi László biztosi kinevezését. Bár vita nem volt, másodszorra is kimondták, nem támogatják a magyar jelöltet. A testület véleménye szerint ugyanis ez a poszt összeférhetetlen a volt igazságügyi miniszter ügyvédi irodájának tevékenységével.

A döntés meglepetést okozott

A döntés szélesebb körben is meglepetést okozott Brüsszelben. A jogi bizottság ugyanis egy héttel korábban már lezárta az összeférhetetlenségi vizsgálatokat. Kilenc jelöltet szólítottak fel pontosításra és további adatok, dokumentumok benyújtására, Trócsányi László azonban nem volt közöttük. Úgy tudni, később a zöldfrakció kezdeményezésére nyitották újra a vizsgálatot és hallgatták meg újra Trócsányi Lászlót és a román jelöltet.

Míg a magyar és a román nem, addig a másik kilenc jelölt, akik még elsőre nem feleltek meg, azóta

kivétel nélkül zöld utat kaptak.

Hasonló visszásságokra hívta fel a figyelmet egy francia ellenzéki képviselő, aki maga is ott ül a jogi bizottságban. Szerinte a folyamat átpolitizált, és számos esetben jól mutatja a kettős mércét.

Manon Aubry európai parlamenti képviselő Twitter-oldalán egy sor esetet említ, ami ezt alátámasztja. Rámutatott például Emmanuel Macron francia államfő jelöltje, Sylvie Goulard ügyére is, aki ellen rendőrségi vizsgálat folyik, mert egykor EP-képviselőként nem tudott pénzekkel elszámolni, és tisztázatlan körülmények között vett fel éveken át havi több mint tízezer eurót egy amerikai cégtől, végül mégis átment a jogi bizottság vizsgálatán.

Nem merült fel kifogás más jelöltekkel szemben

A francia képviselő furcsának tartja azt is, miért fogalmazott meg a jogi bizottság aggályokat a lengyel jelölt brüsszeli lakásvásárlása miatt, miközben más jelöltek, például a portugál, az olasz vagy a spanyol jóval több ingatlannal is rendelkezik. Velük kapcsolatban mégsem merült fel kifogás. Csakúgy, mint a belga jelöltnél sem, akivel szemben jelenleg is rendőrségi eljárás van folyamatban kenőpénz elfogadása és annak tisztára mosása miatt.

„Mindez ismét azt mutatja, milyen problematikus ez az egész eljárás. Ennek nem így kellett volna történnie, a folyamat túlságosan átpolitizált, nem kaptunk elég időt, és nagyon hiányzik egy független testület, amelynek ezt a munkát valójában el kellene végeznie” – mondta Manon Aubry.

Fölény, erőfölény

Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője arról beszélt az M1-en, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága

kettős mércét alkalmaz.

Hozzátette, az elmúlt napok eseményei azt mutatják, hogy a nyugat-európaiak fölénybe akarnak kerülni. A szakértő rávilágított, hogy a hazai ellenzéki képviselők az EP jogi bizottságában Trócsányi Lászlót leszavazzák, de a francia jelöltet megszavazzák.

Ez azt mutatja, hogy ezek a képviselők most európai szinten próbálnak támogatást szerezni ahhoz, hogy a hazájuk politikájában valahogy érvényesülni tudjanak, hiszen az elmúlt időszakban viszonylag kevés dolgot tudtak felmutatni.