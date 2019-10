Az új olasz kormány állampolgárságot adna a bevándorló gyermekeknek, szavazati jogot a 16 éveseknek

Kezdeményezte az új olasz kormány, hogy az országban született vagy 12 éves koruk előtt odaérkezett külföldi gyerekek olasz állampolgárságot kapjanak, és ezzel egy időben a választási jogot 16 éves kortól vezessék be. Elemzők szerint a javaslat átrendezheti az olaszországi választók számát és politikai erejét.

Az Olaszországban született vagy huzamosabb ideje ott élő és tanuló külföldi gyerekek állampolgárságát a baloldal szorgalmazza. A törvénytervezetet Laura Boldini, a képviselőház volt elnöke jegyezte, aki néhány napja csatlakozott a Demokrata Párthoz (PD). A javaslat parlamenti előkészítését a másik kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezette alkotmányügyi bizottság csütörtökön kezdi el.

A most bejelentett javaslat az Olaszországban született vagy 12 éves koruk előtt az országba érkezett gyerekeknek adna olasz állampolgárságot. Utóbbi esetben azzal a feltétellel, ha legalább öt évig olasz iskolába jártak, vagy 3-4 éves, szakmai képesítést nyújtó oktatási intézményt végeztek. Számítások szerint ez összesen több mint 800 ezer Olaszországban élő és tanuló gyermeket és fiatalkorút érinthet, köztük európai uniós állampolgárságú és más bevándorló szülők gyerekeit is.

Jelenleg az Olaszországban született külföldi gyermekek 18 éves korukban kérelmezhetik az állampolgárságot, a felnőttkor betöltésétől számított egy éven belül, azzal a feltétellel, hogy életük első 18 évét megszakítások nélkül ott élték le, és családjuk is szabályos tartózkodási engedély birtokában van.

A kérdés évek óta napirenden szerepel: a korábbi balközép kormány az olaszországi születéshez (ius soli) akarta kötni az állampolgárságot, de ez 2015-ben megbukott a parlament felsőházának támogatása hiányában. A jelenlegi tervezet az olasz oktatásban való részvételhez (ius culturae) kívánja kapcsolni az állampolgárság megszerzésének jogát.

A javaslat azért kerül október 3-án az olasz parlamenti bizottság elé, mivel Olaszországban 2016 óta ezen a napon tartják a migráció áldozatainak emléknapját.

Az M5S mindenesetre óvatosan nyúl a témához: Luigi Di Maio, a mozgalom vezetője máris bejelentette, hogy nem tartja elsőrendűnek az állampolgárság bővítését. A baloldali PD számos tagja is úgy látja, hogy talán „nem ez a megfelelő alkalom”.

Matteo Salvini, az ellenzéki Liga párt vezetője azt adta értésre, hogy ha kell, népszavazással próbálja megakadályozni a kormány terveit.

A M5S, a PD és a Matteo Renzi volt kormányfő vezette új balközép politikai formáció azt is bejelentette, hogy támogatja az olasz választói alsó korhatár lecsökkentését 16 éves korra. Számítások szerint a 16-17 évesek szavazati jogával jelenleg 1,1 millióval emelkedhet az olaszországi választók száma, de magasabb is lehet, ha a bevándorló fiatalok is állampolgárságot kapnak. Az M5S és a PD abban bízik, hogy a fiatalok rájuk voksolnak, de a közvélemény-kutatások szerint a jobboldali Liga is vonzza ezt a szavazóréteget. Jelenleg az olasz választói jog a 18. életév betöltésétől gyakorolható, kivéve a római felsőház tagjainak megválasztását, akikre a választók csak 25. évüket betöltésétől szavazhatnak. A választási életkor módosításával azonban ez is megváltozhat.