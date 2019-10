Egy összetett tornászgyakorlatra is képes már Atlas, az életmentő robot

Összetett tornászgyakorlatokra is képes már egy amerikai robortfejlesztő cég humanoid robotja. Atlasnak a szaltózás eddig is ment, a legfrissebb videóban viszont már kézen áll, bukfencezik, ugrás közben pörög is, a végén pedig egy szabályos szögállást is csinál, magastartással – hangzott el az M1 Híradójában.



Mindezt úgy, hogy egy pillanatra sem veszti el az egyensúlyát. A robot alkatrészei 3D nyomtatóval készültek. Rendkívül könnyűek, ami segíti a szerkezet mozgékonyságát. Atlast hat éve eredetileg azért készítették, hogy vészhelyzetekben akár életeket is tudjon menteni.

A címlapfotó illusztráció