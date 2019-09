Megroppant a koalíció a Bihar megyei tanácsban, hűtlenséggel vádolják az elnököt

Megroppant a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), valamint a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) alkotta koalíció a Bihar megyei önkormányzatban, hűtlenséggel, Debrecen érdekeinek az előtérbe helyezésével vádolják Pásztor Sándor elnököt.

A nagyváradi repülőtér helyzete miatt kialakult, magyarellenes felhangoktól sem mentes Bihar megyei politikai átrendeződésről a Krónika napilap számolt be hétfőn, miután a Bihar megyei önkormányzat szombaton az ALDE képviselőinek az átszavazásával menesztette a repülőtér igazgatótanácsát. Biharban hónapok óta kiemelt témája a kiélezett politikai küzdelemnek, hogy a megyei önkormányzat által működtetett nagyváradi repülőtérről jelenleg csak Bukarestbe indulnak menetrend szerinti járatok, nyáron pedig a törökországi Antalyába és az egyiptomi Gurdakába repültek charterjáratok.

Pásztor Sándor megyeelnök (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A botrány a múlt héten robbant ki, amikor Gheorghe Pasc, a bihari megyeszékhely légikikötőjének volt igazgatója azt állította: Pásztor Sándor megyeelnök megtiltotta neki, hogy külföldi légitársaságokkal tárgyaljon. Pasc szerint Pásztor azért nem engedte, hogy tárgyalásokat folytasson a Wizz Airrel és a RyanAirrel, mert Debrecen érdekeit tartotta szem előtt. A lemondott igazgató azt is felrótta, hogy az RMDSZ-es Bimbó-Szuhai Tibor által vezetett igazgatótanács kérte, hogy a repülőtéri utastájékoztatás román és angol mellett magyar nyelvű is legyen.

A járatok hiánya mellett az is az ellenzék elégedetlenségét váltotta ki, hogy az igazgatói tisztség betöltésére nem írtak ki nemzetközi pályázatot, hanem – a helyi sajtó szerint – két jelölt kizárásával az RMDSZ-hez közel álló Cristina Antik igazgatótanácsi tagnak nyitottak utat a tisztség elfoglalására.

Pásztor Sándor cáfolta az ellene felhozott vádakat. A Bihari Naplónak nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy a 2016-ban elnyert mandátuma elején sikerült szerződést aláírni a Ryanair légitársasággal, és 2016 őszén elindultak Nagyváradról az első menetrend szerinti nemzetközi járatok. A szerződés megkötése után másfél évvel azonban a Ryanair egész Közép- és Kelet-Európát érintő döntése nyomán elkezdte leállítani járatait. Romániában először Temesvárról és Craiováról, majd Nagyváradról és Kolozsvárról vonult ki. Pásztor szerint a volt reptérigazgató vádjait a személyes sértettség táplálta.

Pénteken az eljárásban elkövetett szabálytalanság miatt a megyei önkormányzat leállíttatta a nagyváradi reptér igazgatói tisztségére kiírt versenyvizsgát. Az indoklás az volt, hogy nem a légikikötő igazgatótanácsának, hanem a megyei önkormányzatnak kellett volna összeállítania a pályázati kiírást.

A 2016 júniusában tartott önkormányzati választásokon Bihar megyében és a megyeszékhelyen, Nagyváradon is a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) nyerte a választásokat. A nagyváradi tanácsban a liberálisok abszolút többséget szereztek, és Ilie Bolojan személyében polgármestert is állíthattak. A megyei önkormányzatban azonban egyetlen mandátumuk hiányzott ahhoz, hogy megszerezzék az elnöki tisztséget. Az RMDSZ-nek alpolgármesteri és megyei alelnöki tisztséget is ajánlottak, de a szövetség lemondott a nagyváradi alpolgármesteri tisztségről, és a baloldali-liberális koalícióval szövetkezett, mely megyei elnöki tisztséget ajánlott fel Pásztor Sándornak. Azóta a megyei önkormányzat működését kiélezett politikai harc jellemezte.