Pokolian vöröslik az ég Indonézia felett

A jelenséget, amely az égbolt színének változását okozza Rayleigh-szórásnak nevezik – olvasható a Daily Mail hírei közt.

Ez akkor lép fel, ha a fény a hullámhosszánál sokkal kisebb méretű részecskéken szóródik.

Marufin Sudibyo csillagász szerint a napfény a sűrű füstfelhők miatt törik meg, ezért tapasztalható a meglepően erős, vörös színezet.

