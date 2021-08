Egyenlő felelősséget kell viselnie mindenkinek a járvány alatt – Interjú Siddhartha Dattaval

Megosztás Tweet



Az oltás fontosságára hívta fel a figyelmet a WHO európai szervezetének immunizálásért felelős szakmai fő tanácsadója, Siddhartha Datta. Az interjú során a szakértő beszélt a delta variáns súlyosságáról, a jóváhagyott oltóanyagok hatékonyságáról valamint a magyarországi oltási kampányról.

– Helyes lehet az a megfogalmazás, hogy a járványnak az a szakasza, amelyben járunk úgy írható le, hogy az „oltatlanok járványa”?

– Hadd válaszoljak úgy a kérdésére, hogy amikor az oltási program elkezdődött 2020 végén, 2021 elején, a lakosságot oltási elsőbbség alapján sorolták be, hiszen nem állt rendelkezésre elegendő oltóanyag. Az utóbbi hónapokban a népesség egyre több és nagyobb csoportja kaphatta meg a vakcinát. A beoltottak aránya a WHO európai régiójában is látványosan javult, mostanra a teljes európai lakosság 48 százaléka megkapta legalább az első oltást, 40 százalék pedig mindkettőt. Ez egy óriási eredménye az államoknak. A járvány viszont még mindig itt van velünk, és ezzel tisztában kell lennünk. Mindenkinek a felelőssége, hogy felvegye az oltást. Ha a vakcina hozzáférhető, akkor élnünk kell azzal, hogy részesüljünk az általa biztosított haszonból.

– Ahogy mondta mindenkinek van felelőssége, de vajon kié nagyobb? Azoké, akik már beoltottak, vagy azoké, akik eddig nem hajlottak arra, illetve nem volt meg az elegendő hajlandóságuk arra, hogy beadassák, abban az esetben, ha elérhető volt az oltás?

– Amit mi mindig is mondunk a WHO-nál az az, hogy az oltás beadatását több tényező határozza meg. Az egyik, hogy egy adott személynek aggályai lehetnek a vakcinával szemben, ugyanis egy új oltóanyagról beszélünk. Az emberek pedig különböző dolgokat hallhatnak a saját környezetükben, vagy éppen azon kívül is az internetes médiában, közösségi médiában. Amikor azt mondom, hogy mindenkinek megvan a felelőssége, akkor abban nem állítok fel sorrendet, hogy ki visel nagyobb, ki kisebb felelősséget. Egyenlő felelősséget kell viselnie mindenkinek. És, amikor ezt mondom, arra is gondolok, hogy a felelősség ott van a kormányzatokon, minisztériumokon, egészségügyi vezetőkön, mégpedig abban, hogy biztosítsák az általános közvélemény megkapja a válaszokat a kérdéseire, és ezeket hiteles forrásból kapja meg; nevezetesen az egészségügyi minisztériumból, vagy a WHO-tól, illetve egyéb hiteles intézményekből.

– Ezen a ponton, az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai, illetve helyzetértékelése alapján a delta variáns a legkomolyabb fenyegetés?

– Az európai régióban is látjuk ennek a variáns jelenlétét, ahogy azt is tudjuk, hogy ez a változat sokkal könnyebben terjed, mint a többi fajta. Szóval igen, ez az egyik legnagyobb aggodalom, ez a variáns, ami jelenleg feszíti Európát, de a világ más régióit is.

– A WHO által jóváhagyott oltóanyagok hatékonyak – legalább egy bizonyos mértékig –, hogy megbirkózzanak a delta változattal?

– A válasznak két része van, ha megengedi így mondanám. Egyfelől egyre többet tudunk a vakcináról, és egyre több információ áll rendelkezésre a variánsokról is. A jelen tudásunk szerint minden hozzáférhető és jóváhagyott vakcina hatékony a delta változattal szemben, amennyiben túl vagyunk mindkét oltáson. De azt is tartsuk észben, és azt is mondjuk, hogy egyedül az oltás nem lesz elegendő ahhoz, hogy legyőzzük a vírust. Biztosítani kell, hogy a többi szociális és egészségügyi óvintézkedés – az oltással párhuzamosan – továbbra is fennmaradjon. Én rendkívül fontosnak tartom, hogy ne feledkezzünk meg a többi óvintézkedésről: például maszkviselésről, kézmosásról, és a megfelelő távolság megtartásáról.

– Vajon mi lehet a hatékony kommunikáció ennek a végcélnak az érdekében? Hogy meggyőzzék az embereket az oltás szükségességéről.

– Nos, a legfontosabb üzenet véleményünk szerint az, hogy egy társadalom minden tagja megértse – legyen az város, vagy kisebb közösség –, hogy személyes felelősséget visel, de ugyanakkor van egy társadalmi felelősségük is az egész járvány közepette. A személyes felelősség abban áll, hogy felvegye az oltást annak érdekében, hogy elkerüljön egy súlyos fertőzést és betegséget, amit az oltás megakadályoz. A társadalmi felelősség pedig azt takarja, hogy mindannyian tehetünk azért, hogy meggátoljuk a vírus terjedését, hogy védjük a társadalom vírusnak jobban kitett csoportjait. Ezt látjuk a kommunikáció lényegének.

– A közelmúltban Magyarország helyszíne volt egy magas rangú látogatásnak. A WHO főigazgatója, Gebhrejesus úr Magyarországon felkeresett intézményeket és kórházat is. Miként írná le Magyarország – mondjuk úgy – esélyeit a negyedik hullám lehetséges kezdetén.

– Először is igazán szeretném elismerésemet kifejezni az egészségügyi minisztérium és Magyarország kormánya felé az óriási erőfeszítés miatt, amelyet a vakcinák eljuttatása terén végeztek. A koronavírus oltási folyamata az elmúlt idők legkomolyabb és legnagyobb oltási kampánya minden országban. Ami Magyarországot illeti, tisztában vagyunk azzal, hogy a teljes lakosság több, mint 50 százaléka megkapta mindkét oltást, ami egy rendkívül fontos tény, és amire büszkének kell lenniük. Ugyanakkor annak nincs itt az ideje, hogy minden egyéb védelmet eldobjunk, hiszen a vírus nem ment el közülünk. Rendkívül ébernek kell lennünk, jobban mint bármikor korábban, hiszen mindaz a kemény munka, amit az országban elvégeztek veszendőbe megy, ha eldobnak minden védőintézkedést ezen a ponton. Nagyon-nagyon fontosnak gondolom, hogy minden eszközt egyszerre bevessünk. El kell érnünk azt is, hogy a lakosság veszélyeztetett csoportjait az ország minden részében felderítsék, megtalálják és beoltsák, hiszen az oltás nagyon lényeges eszköz a kezünkben annak érdekében, hogy megfékezzük a járványt.